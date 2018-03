Bremen gewann das Kellerduell verdient und baute seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte aus. Köln bleibt dagegen Tabellenletzter und liegt nach wie vor acht Zähler hinter dem Tabellensechzehnten 1. FSV Mainz 05.

Milos Veljkovic (33. Minute), Milot Rashica (58.) und Maximilian Eggestein (90.) erzielten die Bremer Tore. Für den FC konnte der Japaner Yuya Osako zwischenzeitlich ausgleichen (53.).

" Diese individuellen Fehler sind zuviel "

"Das war ein wichtiger Schritt für uns. Wir sind sehr erleichtert. Wir wissen, dass wir im Abstiegskampf dabei sind. Es gibt keinen Grund nachzulassen" , sagte Bremens Florian Kainz. "Wir müssen nur unsere Konter besser ausspielen, dann ist der Sack früher zu. Das Entscheidende aber ist, dass wir die drei Punkte haben" , sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt.

Kölns Torwart Timo Horn war dagegen enttäuscht: "Die erste Halbzeit war viel zu passiv. So kannst du nicht in Bremen spielen. Wir haben erst in der zweiten Halbzeit angefangen, Fußball zu spielen. Wir machen zu viele individuelle Fehler. Das ist zu wenig." Auch FC -Trainer Stefan Ruthenbeck war bedient: "Wir müssen das erst mal sacken lassen. Diese individuellen Fehler sind auf jeden Fall zuviel. Wir hatten Möglichkeiten, da muss man dann aber auch mal einen Punch setzen. Es ist schade, denn nach dem 1:1 fühlte es sich kurz an, als würde das Spiel kippen."

Bremen mit der größeren Torgefahr

Die Bremer waren in einem wenig berauschenden Bundesliga-Spiel die aktivere Mannschaft mit der besseren Spielanlage und der größeren Torgefahr. Die Kölner fanden nach einer schwachen ersten Halbzeit erst nach der Pause ins Spiel. Insgesamt war es aber zu wenig, zumal es für die Kölner eine der letzten Chancen war, sich noch einmal im Abstiegskampf zurückzumelden.