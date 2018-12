Hoffenheim konnte sich trotz zwischenzeitlicher Führung durch Leonardo Bittencourt (31.) bei Werder bedanken, dass es einen Punkt aus dem Norden entführt hat. Nach dem Bremer Ausgleich durch Theodor Gebre Selassie (57.) boten sich teils hochkarätige Chancen für die Gastgeber, die diese nicht nutzen konnten. Die Norddeutschen verpassten damit den Anschluss an die internationalen Plätze. Hoffenheim bleibt nach dem 16. Spieltag erster Verfolger der Vereine auf den internationalen Rängen.

Duell auf Augenhöhe

Nach einer kurzen Abtastphase zeigten beide Teams, warum sie für attraktiven Offensivfußball stehen. Chancen gab es auf beiden Seiten. Doch weder Andrej Kramaric (12.) und Nico Schulz (14.) auf Seiten der Hoffenheimer noch die Bremer Yuya Osako (13.) und Max Kruse (16./25.) konnten die teilweise hochkarätigen Gelegenheiten nutzen.

Danach plätscherte die Partie etwas dahin - bis Schulz bei einem Flankenlauf Bittencourt im Rückraum einsetzte. Der Hoffenheimer versenkte den Schuss unten rechts zur Führung. Im Anschluss an den Treffer nahmen sich beide Teams die nächste etwa zehnminütge Kunstpause. Kurz vor der Pause ergab sich plötzlich die Chance zum Ausgleich: Gebre Selassies Kopfballaufsetzer landete nur auf der Latte.

Bremen mit Druck

Werder war nach dem Seitenwechsel sofort anzumerken, dass es diese Partie unbedingt drehen wollte. Die Gastgeber probierten Abschlüsse aus allen Lagen. Richtig zwingend wurde vorerst nur Kruse mit einer Direktabnahme (50.). Gerade als der Anfangsschwung etwas abzuflauen drohte, flankte Ludwig Augustinsson auf den zweiten Pfosten, wo Gebre Selassie hochstieg und zum Ausgleich einnickte.

Im Anschluss spielten nur die Gastgeber auf Sieg - ohne große Chancen zu kreieren. Das änderte sich in der Schlussphase. Doch sowohl der eingewechselte Milot Rashica (89./90.) als auch Florian Kainz (94.) bekamen die Kugel nicht im TSG -Tor unter. Von den Gästen und ihrer hochgelobten Offensive war in Durchgang zwei kaum etwas zu sehen. Einzig Kramaric scheiterte am glänzend reagierenden Werder-Keeper Jiri Pavlenka (85.).

TSG mit letztem Hinrundenspiel

"Wir hatten zwar noch eine hundertprozentige, aber der Sieg wäre nicht verdient gewesen" , wusste TSG-Coach Julian Nagelsmann hinterher in der Sportschau um den glücklichen Punkt. Werder-Kapitän Max Kruse war entsprechend enttäuscht: "Da können wir uns morgen wieder was erzählen. Letztlich muss man solche Spiele gewinnen."

Zum Abschluss der Hinrunde trifft Hoffenheim im letzten Spiel am Sonntag um 18 Uhr (23.12.2018) auf Mainz 05. Bremen unternimmt bereits am Samstag beim schweren Auswärtsspiel in Leipzig einen neuen Anlauf für drei Punkte.