Ausgleich aus dem Nichts

Möhwalds Ausgleich fiel praktisch aus dem Nichts. Vergeblich forderte Werder-Trainer Florian Kohfeldt seine Schützlinge zu mehr Vorwärtsbewegungen auf.

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild ein wenig. Nach wie vor dominierten die Schwarz-Gelben, doch Bremen konnte sich gelegentlich ein wenig Luft verschaffen. Aber erneut hätte Moukoko fast getroffen, diesmal strich sein Schuss in der 50. Minute knapp über die Querlatte.

Als Bremen insgesamt stabil wirkte ließ der eigentlich starke Pavlenka eine Flanke fallen und foulte im Nachgehen Manuel Akanji. Den Elfmeter von Reus parierte er anschließend zwar klasse, aber beim Abpraller war der BVB-Kapitän schneller und sicherte mit seinem Treffer den knappen BVB-Sieg. "Ich glaube, wir hätten uns aufgrund dessen, was wir auf den Platz gebracht haben, einen Punkt verdient gehabt", meinte Werder-Trainer Florian Kohfeldt im Sportschau-Gespräch.

BVB noch zwei Mal auswärts

Für beide Teams stehen bis Weihnachten noch zwei Partien auf dem Programm. Für Dortmund geht es am Freitag (18.12.2020) zunächst in der Bundesliga zu Union Berlin. Danach tritt der BVB noch am Dienstag in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Eintracht Braunschweig an.

Bremens letzte Bundesliga-Partie 2020 ist am Samstag beim 1. FSV Mainz 05, bevor es dann einen Tag vor Heiligabend im Nord-Duell bei Hannover 96 um den Einzug in die nächste Runde eim DFB-Pokal geht.

