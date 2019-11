Gladbach baut Tabellenführung gegen Bremen aus

Mit begeisterndem Power-Fußball wächst die Borussia allmählich zu einem Titelkandidaten in der Fußball-Bundesliga heran. Der Spitzenreiter gewann 64 Stunden nach dem kräftezehrenden Sieg in der Europa League gegen AS Rom auch sein viertes Liga-Heimspiel in Folge mit 3:1 (2:0)

"Das ist natürlich ein schöner Sieg. Für uns läuft es momentan. Das ist sehr postiv", sagte Gladbachs Torwart Yann Sommer, der mit einer starken Leistung ein Garant für den Sieg der Fohlen war. Die Bremer hingegen fielen nach sieben sieglosen Spielen in Folge auf Rang 14 zurück. Vor 54 022 Zuschauern im Borussia-Park erzielten Ramy Bensebaini (20.), der in der 87. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah, und Patrick Herrmann (22./59.) die Tore für die Borussia. Der Treffer von Leonardo Bittencourt (90.+3) war ohne Bedeutung.

Gladbach von Beginn an da

"Wir haben es nicht schlecht gemacht. Allerdings haben wir aus unseren guten Chancen kein Tor gemacht und Gladbach war eiskalt", analysierte Bremens Maximilian Eggestein nach dem Spiel bei DAZN. Sein Trainer Florian Kohfeldt sah es genauso. "Wir waren gut im Spiel und bekommen aus dem Nichts zwei Gegentore", so der Bremer Coach.

In der Tat hatten die Bremer von Beginn gute Möglichkeiten. Auch die erste richtig gute Torchance des Spiels hatte Werder. Der gut aufgelegte Milot Rashica (3.) vergab scheiterte an Borussen-Keeper Sommer. In einem abwechslungsreichen Spiel zweier starker Offensivteams kamen die Gladbacher binnen gut zwei Minuten dann zur schnellen 2:0-Führung. Nach einem Freistoß von Laszlo Bénes markierte Bensebaini per Kopf mit seinem ersten Treffer für Borussia das 1:0, nur zwei Minuten später war Herrmann gedankenschnell, als Thuram und Werder-Torhüter Jiri Pavlenka zusammenstießen und der Flügelspieler den Ball zum 2:0 ins leere Tor prallen ließ.

Gladbachs Sommer hält Foulelfmeter

Dem Anschlusstreffer von Yuya Osako (28.) verweigerte Schiedsrichter Tobias Stieler nach Einsatz des Videobeweises wegen eines Foulspiels zuvor die Anerkennung. Die Bremer blieben aber dran und hatten durch den gefährlichen Rashica und Maximilian Eggestein weitere gute Chancen, doch Sommer parierte jeweils glänzend.

Der starke Gladbacher Torhüter war auch in der 53. Minute auf dem Posten, als er einen nach Videobeweis gegeben Foulelfmeter von Davy Klaassen parieren konnte. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag sorgte Herrmann, der tags zuvor erstmals Vater geworden war, für die endgültige Entscheidung. Mit sechs direkten Torbeteiligungen (4 Treffer/2 Vorlagen) hat Herrmann schon jetzt seinen Scorer-Wert (5) aus der vergangenen Saison übertroffen.

Der Tabellenführer aus Mönchengladbach muss nun nach der Länderspielpause in die Hauptstadt und trifft dort am Samstagnachmittag (23.11.19) auf den Aufsteiger Union Berlin. Werder Bremen empfängt zeitgleich den FC Schalke 04.