Die Joker Raffael (69.) und Florian Neuhaus (77.) trafen beim 3:0-(0:0)-Erfolg gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart. Benjamin Pavard (84.) unterlief noch ein Eigentor, Erik Thommy (83.) musste nach gelb-roter Karte vom Platz. "Wir wussten , dass uns ein schwieriger Gegner erwartet" , sagte Gladbachs Florian Neuhaus, Vorbereiter zum 1:0 und Torschütze zum 2:0, "Stuttgart hat das richtig gut gemacht beim Auswärtsspiel. Der Trainer hatte recht, dass es ein Geduldspiel wird. Aber wir haben immer auf unsere Stärken vertraut, und wurden letztendlich dafür belohnt."

Pléas Fauxpas

Wie zu erwarten waren die Gladbacher von Beginn an das aktivere Team, hatten aber erhebliche Probleme damit, ihre Offensivkräfte gefährlich in Szene zu setzen. Stuttgart verteidigte zudem diszipliniert und ließ nicht allzu viele Chancen zu. In der 26. Minute bejubelte der "Fohlen"-Anhang das vermeintliche Führungstor. Michael Lang hatte den Ball im Strafraumgetümmel aufs Tor gebracht, er wäre wohl auch ohne Alassane Pléas Zutun über die Linie gegangen. Das Tor zählte aber nicht, weil der Franzose knapp abseits stand.

Vier Minuten später fast die Führung für den VfB: Gonzalo Castro schickte Mario Gomez steil, der im Eins-gegen-eins gegen Gladbachs Schlussmann Yann Sommer den Kürzeren zog. Kurz vor der Pause hatte Tobias Strobl (42.) nach einer Ecke das 1:0 auf dem Fuß, VfB-Keeper Ron-Robert Zieler bekam gerade noch die Faust hoch und parierte stark.

Gladbach ohne Tempo und Ideen