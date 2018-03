Dreimal lagen die Fohlen zurück, dreimal kamen sie wieder: Die Europapokal-Aspiranten Borussia Mönchengladbach und 1899 Hoffenheim haben sich nach einer unterhaltsamen Partie 3:3 (1:1) getrennt. Benjamin Hübner (13.), Andrej Kramaric (58./Foulelfmeter) und Florian Grillitsch (73.) brachten die TSG dreimal in Führung, der eingewechselte Josip Drmic (33.), Lars Stindl (72,.) und Matthias Ginter (90.) bewahrten die Borussia vor einem weiteren herben Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze.

Erneut zog sich ein Gladbacher eine Muskelverletzung zu, diesmal Stürmer Raul Bobadilla. VfL -Trainer Dieter Hecking sagte zu dieser Häufung in der ARD -Sportschau: "Wir müssen hinterfragen, ob da was falsch läuft." Borrussias Sportdirektor Max Eberl sagte in der Sendung "Sorry" für einen verbalen Ausraster gegen TSG-Trainer Julian Nagelsmann: "Ich habe mich entschuldigt, wir müssen auch Emotionen lassen. Ich will keinen Herzinfarkt kriegen."

VfL-Chancenverwertung ein Problem

Im Borussia-Park hatten die Gäste den besseren Start. Nach einem Eckball von Kramaric setzte sich Hübner gegen Nico Elvedi durch und köpfte aus fünf Metern zur Führung der Kraichgauer ein. Die seit Wochen kriselnden Gladbacher brauchten etwas Zeit, um sich von dem Rückstand zu erholen, kamen dann aber zu Chancen. Patrick Herrmann scheiterte per Kopf am stark reagierenden TSG-Schlussmann Oliver Baumann (15.), Oscar Wendt (25.) schoss freistehend drüber.

Tor nach Videobeweis

Hoffenheim verwaltete die Führung und lauerte auf Konter. Nach einem schönen Gegenstoß vergab Kramaric freistehend (28.). Und dann wurde die Passivität der TSG bestraft. Baumann schoss bei einer missglückten Abwehraktion Drmic an und der Schweizer schob den Ball ins leere Tor. Die Gäste monierten ein Handspiel des Angreifers, doch Schiedsrichter Martin Petersen entschied nach Ansicht der Bilder auf Tor.