Mit dem 2:0 (0:0) gegen den Tabellenletzten SC Paderborn am Mittwoch (18.12.2019) schloss das Team von Trainer Marco Rose am 16. Spieltag nach Punkten wieder zu Spitzenreiter RB Leipzig auf.

Alassane Pléa (46. Minute) und Kapitän Lars Stindl per Foulelfmeter (67.) schossen das Bundesliga-Überraschungsteam aus der kleinen Sinnkrise nach zuletzt zwei unglücklichen Last-Minute-Niederlagen.

"Bis jetzt haben wir eine sehr gute Vorrunde gespielt und am Samstag gegen Hertha wollen wir noch einmal alles reinwerfen, um drei Punkte zu holen und dann schauen wir mal, was rauskommt" , sagte Stindl in der Sportschau.

"Direkt nach dem Wiederanpfiff haben wir das Spiel in die falsche Richtung gebracht. Leider haben wir insgesamt nicht konsequent genug gespielt" , sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart.

Gladbach tut sich lange schwer

Zuletzt hatte die Borussia ausgepowert gewirkt und auch gegen Paderborn tat sich die Rose-Elf lange schwer. Zumal die Paderborner das machten, was keinem Gegner gefällt: Hinten dicht stehen und mutig auch mal nach vorne agieren. Die vier Punkte aus den vorangegangenen Auswärtsspielen gegen Borussia Dortmund und Werder Bremen hatten das Selbstvertrauen merklich gestärkt. Dazu immer ein bisschen nickelig, nervig für den Gegner und permanent angetrieben von Coach Baumgart an der Seitenlinie.