Borussia Mönchengladbach

Durch das 1:0 (0:0) rückt die Borussia in der Tabelle auf Rang vier vor. Leipzig bleibt dagegen Dritter und verpasste die Rückkehr an die Tabellenspitze. Für Gladbach war es im neunten Versuch der erste Sieg in der Bundesliga-Geschichte gegen Leipzig.

Schwache erste Hälfte

In einer wenig sehenswerten ersten Hälfte blieb Leipzig das etwas gefährlichere Team mit der einzigen guten Chance: In der 10. Minute spielte Alexander Sörloth von rechts Yussuf Poulsen an, dessen Schuss aber Gladbachs Torwart Yann Sommer abwehrte.

Leipziger Leihspieler Wolf mit dem Siegtor für Gladbach

Nach der Pause wurde Gladbach etwas stärker und ging in der 60. Minute in Führung. Allasane Plea spielte den Ball von links in die Mitte, wo Patrick Herrmann für Hannes Wolf ablegte - und dessen Schuss ins rechte Eck saß. Wolf ist diese Saison von RB an Gladbach ausgeliehen.

Leipzig entfachte in der restlichen Spielzeit teils hohen Druck, schaffte den Ausgleich aber nicht mehr. Vor allem Marcel Sabitzer war nah am Ausgleich - sein Schuss von der Strafraumgrenze strich nur Zentimeter links am Gladbacher Tor vorbei (66.).

Beide Teams nun in der Champions League im Einsatz

Mönchengladbach tritt nun am Dienstag um 18:55 Uhr in der Champions League bei Schachtar Donezk in der Ukraine an, am Samstag um 15:30 Uhr geht es in der Bundesliga gegen den SC Freiburg weiter.

Leipzig spielt am Mittwoch um 21 Uhr in der Champions League zu Hause gegen Paris Saint-Germain, und am Sonntag um 18 Uhr bei Bayer Leverkusen.