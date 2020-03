Gladbach drängt, der BVB trifft

Die Gladbacher pressten hoch und ließen der BVB-Abwehr kaum Zeit zum Luftholen: Stefan Lainer scheiterte in der siebten Minute freistehend an Torhüter Roman Bürki. Doch fast im Gegenzug fiel die Führung für den BVB. Der starke Hazard bekam nach einem Fehlpass von Lars Stindl den Ball im Strafraum, ließ mit einem Hackentrick gleich drei Gladbacher Abwehrspieler ins Leere laufen und vollendete mit einem schönen Linksschuss zum 1:0.

Beide Teams lauerten weiter auf Fehler des Gegners und lieferten sich heftige Zweikämpfe - die besseren Chancen hatten die Gastgeber, vor allem, wenn sie ihre Umschaltsituationen gut ausspielten. Sowohl Rami Bensebaini (16.) als auch Alassane Plea (40.) trafen aber nicht zum Ausgleich. Zudem hatten die Gladbacher Pech, dass Innenverteidiger Denis Zakaria nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Torhüter Yann Sommer verletzt ausgewechselt werden musste.

Stindl gelingt der Ausgleich, Hakimi trifft für den BVB

Wie schon in der ersten Halbzeit starteten die Gladbacher auch in die zweiten 45 Minuten besser. Nach einer Ecke und Kopfballvorlage von Plea traf Stindl aus kurzer Distanz zum verdienten Ausgleich. Es dauerte bis Mitte der zweiten Halbzeit, bis der BVB mal wieder gefährlich wurde. Sommer hielt einen Kopfball von Hazard zunächst stark (64.), doch dann war Hakimi zur Stelle.

Die Spiel wurde hitziger, bei einer Rudelbildung musste Favre auf dem Platz als Schlichter auftreten. Kurz darauf verpasste der eingewechselte Sancho bei einem Pfostentreffer die mögliche Vorentscheidung (79.). Auf der Gegenseite vergab Breel Embolo den Ausgleich freistehend aus fünf Metern (80.).

Gladbach gegen Köln, Dortmund nach Paris

Für beide Teams geht es in eine englische Woche. Mönchengladbach holt am Mittwoch in der Bundesliga das wegen eines Orkantiefs am 21. Spieltag abgesagte Derby gegen den 1. FC Köln nach. Borussia Dortmund kämpft bei Paris St. Germain nach dem 2:1 im Hinspiel um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League.

Am 26. Bundesliga-Spieltag empfängt der BVB dann zum Derby am Samstag (14.3., 14.30 Uhr) den FC Schalke 04. Gladbach tritt Sonntagnachmittag bei Eintracht Frankfurt an.