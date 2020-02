Grifo verzieht knapp

Freiburg tat sich zunächst schwer gegen Dortmunds Defensive. Oft spielte die Mannschaft von Trainer Christian Streich lange Bälle - gefährlich wurde es erst, als der Sportclub es einmal mit kurzen Pässen probierte. Manuel Gulde spielte einen feinen Pass auf Nils Petersen, der für Janik Haberer klatschen ließ. Und Haberer steckte für Vincenzo Grifo durch, der das Tor nur knapp verfehlte (25.).

Bei Brandts Schuss fehlt nicht viel

Dortmund war auch in der zweiten Hälfte die überlegene Mannschaft, ohne dabei an die mitunter mitreißenden Auftritte der vergangenen Wochen anknüpfen zu können. Es dauerte bis zur 61. Minute, ehe die Fans des BVB mal wieder eine gefährliche Aktion ihrer Mannschaft zu sehen bekamen. Dann ließ Brandt mit einer einzigen Bewegung Gegenspieler Dominique Heintz ins Leere laufen, anschließend schlenzte er den Ball aber knapp am Tor vorbei.

Nach Schmähungen gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp von der Südtribüne ließ Schiedsrichter Robert Hartmann das Spiel unterbrechen und eine Durchsage veranlassen: Hartmann drohte mit Abbruch. Davon ließen sich die BVB-Fans aber nicht abhalten. Als sich dieser Schauplatz beruhigt hatte, wurde es erst wieder laut, als Haaland doch noch kam - für Brandt.

Schmid, Grifo, Petersen - Glück für Dortmund

In der Schlussphase waren es dann zunächst die Freiburger, die die besseren Tormöglichkeiten hatten. Erst schlenzte Jonathan Schmid knapp am Tor vorbei (68.), dann parierte Roman Bürki einen Freistoß von Grifo so eben noch (70.) und anschließend klärte Dortmunds Lukasz Piszczek nach einem Kopfball von Nils Petersen auf der Torlinie (76.).

In den letzten Minuten drehte der BVB noch einmal auf. Beinahe hätte Hakimi noch einen zweiten Treffer erzielt, doch Freiburgs Torhüter Alexander Schwolow lenkte seinen Schuss mit den Fingerspitzen noch an die Latte (89.).