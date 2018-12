Borussia Dortmund

Kapitän Reus (40.) mit einem verwandelten Foulelfmeter erzielte die Führung für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre. In der Nachspielzeit sorgte Paco Alcacer für die Entscheidung (90.+1). Einen besseren Saisonstart hatte der BVB nur in der Saison 2010/11 hingelegt, damals wurde Dortmund unter Jürgen Klopp am Ende Meister. Auf den Titel der aktuellen Dortmunder Mannschaft hoffen die zahlreichen Fans natürlich in dieser Saison, doch Favre und Co. dämpfen die Erwartungen immer wieder. In der Tabelle aber liegt der BVB nun zumindest bis Sonntag stattliche sieben Punkte vor dem ersten Verfolger Borussia Mönchengladbach.

Freiburg macht's wie Brügge

Wie beim 0:0 unter der Woche in der Champions League gegen den FC Brügge traf der BVB am Samstag auf einen äußerst defensiven Gegner. Freiburg verteidigte tief in der eigenen Hälfte und ließ die Dortmunder fast bis zum Strafraum gewähren. Damit nahm die Mannschaft von Trainer Christian Streich dem BVB zwar den Platz für Hochgeschwindigkeitskombinationen, doch jeder Abschluss wurde aufgrund der kurzen Distanz zum eigenen Tor zwangsläufig gefährlich. Jadon Sancho (2.) hätte schon früh treffen können, er verzog aber. Der 18-jährige Engländer war einer von fünf Neuen im Vergleich zum Brügge-Spiel. Auch Achraf Hakimi, Thomas Delaney und Jacob Bruun Larsen standen in der Startelf. Vorne ersetze Mario Götze Paco Alcacer, der in der 70. Minute eingewechselt wurde.