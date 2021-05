Die Leipziger zeigten sich vom schön herausgespielten Gegentreffer durchaus beeindruckt. Die sonst so offensivstarken Gäste liefen sich in der gut gestaffelten Defensive der Borussen immer wieder fest und kamen zu keiner hochkarätigen Torchance. Stattdessen waren es immer wieder die Dortmunder, die zum Torabschluss kamen, Hazard (32.), Sancho (36.) und Raphael Guerreiro (39.) ließen bei ihren Versuchen aus jeweils aussichtsreichen Positionen aber die Präzision vermissen.

BVB trifft wieder schnell

Wie schon zu Beiginn des Spiels schockten die Dortmunder die Gäste auch im zweiten Durchgang mit einem schnellen Treffer. Guerreiro setzte Sancho links im Strafraum ein, der Klostermann ins Leere laufen ließ und mit einem überlegten Flachschuss ins lange Eck das zweite Dortmunder Tor erzielte (51.). Leipzig musste sich nach dem erneuten Rückschlag kurz schütteln, doch mit zunehmender Spieldauer erarbeiteten sich die Gäste ein Übergewicht. " In der zweiten Halbzeit war Leipzig einfach gut ", musste auch Reus anerkennen.

Nach einer Ecke von Emil Forsberg sorgte dann Klostermann mit einem platzierten Kopfball für den Anschlusstreffer - und plötzlich war wieder viel Spannung in der Partie, die lange Zeit vom BVB kontrolliert worden war. Kurz darauf fiel der Ausgleich, nachdem der eingewechselte Amadou Haidara die Defensive der Dortmunder mit einem Pass auf Hwang ausgehebelt hatte. Hwang legte quer auf Olmo, der unbedrängt zum 2:2 einschieben durfte (77.).

Doch das war es in der wilden Partie noch nicht: Obwohl die Leipziger nun am Drücker waren, setzten die Dortmunder kurz vor Spielende den Schlusspunkt. Joker Julian Brandt spielte einen sehenswerten Steilpass auf Sancho, der nach einem Doppelpass mit Guerreiro das umjubelte Siegtor für die Borussen erzielte. " Wenn du das Gefühl hast, dass du Oberwasser hast und dann kriegst du so ein Tor, dann ist das sehr ärgerlich und unnötig ", kommentierte Nagelsmann. " Aber am Ende haben sie gewonnen und das ist das, was zählt ."

Nächster Stopp: Pokalfinale