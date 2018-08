"Wir haben uns nach einer schwierigen Phase ganz gut berappelt und haben im richtigen Moment die Tore gemacht. Deshalb sind wir sehr glücklich über den Sieg" , sagte Sebastian Kehl, früherer BVB-Kapitän und jetziger Leiter der Lizenzspielerabteilung. Witsel war begeistert: "Die Atmosphäre hier ist einfach begeisternd. Bei meinem Tor habe ich nicht groß nachgedacht und den Ball einfach reingemacht. Der Start in die Partie war schwierig, aber am Ende haben wir vier Tore gemacht - darüber kann man nur glücklich sein."

Dortmund kalt erwischt

Zunächst hatten die Leipziger, bei denen erstmals seit zwei Jahren Sportdirektor Rangnick wieder auf der Trainerbank saß, den BVB eiskalt erwischt. Die Partie war gerade einmal 31 Sekunden alt, als Augustin nach Zuspiel von Yussuf Poulsen locker Abdou Diallo abschüttelte und den Ball zur Leipziger Führung einschob.

Die Dortmunder zeigten sich geschockt, waren in den ersten 20 Minuten des Spiels kaum präsent und kamen mit dem hohen Pressing von RB nicht zurecht. Mit dem ersten gelungenen Dortmunder Angriff änderte sich die Lage. Eine Traumflanke von Marcel Schmelzer versenkte Dahoud mit einer spektakulären Flugkopfballeinlage zum umjubelten Ausgleich, der zu diesem Zeitpunkt durchaus schmeichelhaft war. Mit einem Super-Reflex hielt BVB-Torhüter Roman Bürki (28.) gegen Augustin das 1:1 fest. Überhaupt sah die BVB-Viererkette bei etlichen Leipziger Angriffen alles andere als sicher aus.

Witsels spektakulärer Seitfallzieher

Die Partie nahm ihre Wende, als Sabitzer einen Freistoß von Marco Reus per Kopf unhaltbar für RB-Keeper Peter Gulacsi ins eigene Tor verlängerte. Dortmunds belgischer Neuzugang Witsel setzte noch kurz vor der Pause einen drauf. Einen Kopfball von Thomas Delaney parierte Gulasci zunächst großartig, den Abpraller jagte Witsel dann per Seitfallzieher aus kurzer Distanz in die Maschen.

Auch nach dem Seienwechsel hatten die Leipziger den besseren Start. Einen Volleyschuss von Lukas Klostermann (51.) lenkte Bürki gerade noch über die Latte. Zwei Minuten später ließ der Dortmunder Torhüter dann einen an sich harmlosen Freistoß von Emil Forsberg nach vorne prallen, sicherte den Ball erst im Nachfassen. Dahoud (58.) hatte das 4:1 auf dem Fuß, schoss aber freistehend übers Tor.

Bürki hält den Vorsprung

Die Partie ging weiter hin und her, Bürki hielt das Ergebnis mit tollen Paraden gegen die eingewechselten Timo Werner (84.) und Bruma (86.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Dortmunds Kapitän Reus zu Beginn der Nachspielzeit nach einem Blitzkonter auf Pass von Dahoud.

Als Tabellenführer reist der BVB am Freitag (31.08.2018) zum Start des zweiten Spieltags zu Hannover 96. Leipzig spielt erst am Sonntag (02.09.2018) gegen Fortuna Düsseldorf.

Thema in: Sport aktuell, WDR 5, Samstag, 26.08.2018, 22.50 Uhr