Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 1:0

Der BVB übernahm durch den 2:0-Heimsieg gegen Wolfsburg und das gleichzeitige 1:1 der Bayern in Freiburg wieder die Tabellenführung. Damit geht der BVB mit zwei Punkten Vorsprung in das direkte Duell der beiden Titelanwärter in München kommende Woche. Paco Alcacer sicherte mit zwei Toren in der Nachspielzeit den Sieg für die Dortmunder, Wolfsburg fiel dadurch auf Platz acht zurück.

"Es ist wichtig, dass wir bis zur letzten Minute gefährlich sein und die Spiele drehen können" , sagte Dortmunds Mario Götze bei Sky und blickte schon auf die Partie in München: "Wir freuen uns alle auf das Spiel. Es wird sehr, sehr geil."

Dortmund lange ideenlos

In der ersten Hälfte zeigte sich der BVB völlig ideenlos. Ohne Marco Reus, dessen Lebensgefährtin ein Kind erwartete und in den Wehen lag, hatte Dortmund offensiv kaum etwas zu bieten. Wolfsburg stand defensiv stabil und hatte durch Wout Weghorst die beste Szene des ersten Durchgangs - aber Dortmunds Torwart Roman Bürki wehrte den abgefälschten Schuss ab (28.).

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Spiel schwach. Wolfsburg, das eigentlich Ambitionen auf einen Platz im internationalen Wettbewerb hat, zeigte kaum Ansätze, den dürftigen Auftritt der Dortmunder auszunutzen.

Alcacer sorgt für Dramatik in der Schlussphase

Dramatisch wurde es dann in der Schlussphase. Alcacer erlöste den BVB, als er in der ersten Minute der Nachspielzeit einen Freistoß aus etwa 16 Metern ins Tor drosch, der Ball wurde noch minimal abgefälscht.