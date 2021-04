Frankfurt siegte am Samstag (03.04.2021) in Dortmund mit 2:1 (1:1). Damit bleiben die Hessen Vierter und bauen den Vorsprung auf die Mannschaft von Edin Terzic bis auf sieben Punkte aus - bei noch sieben ausstehenden Partien. Ein Eigentor von Nico Schulz (11. Minute) brachte die Frankfurter in Führung, Mats Hummels glich kurz vor der Halbzeit aus (45.), André Silva gelang der späte Siegtreffer (86.).

Haaland vergibt doppelt - zwei Dortmunder Verteidiger treffen

Obwohl die Anfangsphase den zunächst engagierteren Dortmundern gehörte, geriet der BVB nach elf Minuten nach der ersten echten Torgelegenheit der Partie in Rückstand. Emre Can verteidigte pomadig gegen den von links flankenden Filip Kostic und dann lenkte Schulz die Hereingabe im Luftkampf mit Silva per Kopf unglücklich als Bogenlampe ins eigene Tor. Der Gegentreffer tat den Dortmundern sichtbar weh, es dauerte bis zur 22. Minute, ehe sie in Person von Erling Haaland die erste eigene gute Torchance hatten. Der Norweger spitzelte den Ball aber aus halbrechter Position links am Gehäuse von Kevin Trapp vorbei. Wenige Minuten später war es wieder Haaland, der nach Traumpass von Thorgan Hazard aus kurzer Distanz am herauseilenden Trapp scheiterte.