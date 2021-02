Mahmoud Dahoud (48. Minute), Jadon Sancho (58./Foulelfmeter) und Reinier (81.) sorgten am Samstag für den verdienten Dortmunder Sieg. Dagegen gelang dem Drittletzten aus Bielefeld zwei Wochen nach dem Coup von München (3:3) keine weitere Überraschung. Nach nunmehr fünf Spielen in Serie ohne Sieg wächst die Abstiegsgefahr für die Arminia. "Wieder einmal schenken wir ein Spiel mit der zweiten Halbzeit einfach komplett her" , haderte Bielefelds Torwart Stefan Ortega in der Sportschau mit der Leistung seiner Mannschaft. Derweil wächst beim BVB die Zuversicht, die Saisonziele noch erreichen zu können: "Wir haben nach drei Siegen jetzt Selbstvertrauen, jetzt steht eine geile Woche vor uns und da können wir mit breiter Brust hin", sagte Dortmunds Emre Can in der Sportschau.

Kluge Bielefelder Gegenwehr

Inspiriert durch zwei Siege in Serie übernahm die Borussia von Beginn an die Regie. Bereits in der vierten Minute bot sich die Chance zur Führung, als ein Schuss von Jude Bellingham aus zehn Metern im letzten Moment geblockt wurde. Doch die Gäste ließen sich davon kaum beeindrucken und näherten sich bei zwei Chancen durch Ritsu Doan (6.) und Fabian Kunze (12.) dem Dortmunder Tor zweimal gefährlich an. Beim Schuss von Kunze war BVB-Keeper Marwin Hitz zur Stelle.