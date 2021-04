Dortmunds Kapitän Marco Reus sorgte mit seinem Tor nach einem verschossenen Elfmeter durch Erling Haaland für die Dortmunder Führung (27. Spielminute). Kurz vor Schluss stellte Raphael Guerreiro noch den 2:0-Endstand her.

Damit gelang den Dortmundern die Revanche gegen Union Berlin - im Hinspiel hatte der BVB noch eine 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Durch den Erfolg haben die Dortmunder weiterhin vier Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt und die Champions-League-Plätze.

Unions Blitzstart durch Ingvartsen

Gerade einmal zwölf Sekunden waren gespielt, als die Gäste für den ersten Aufreger des Spiels sorgten: Dortmunds Emre Can vertändelte am Strafraum leichtfertig den Ball, sodass sich für Marcus Ingvartsen die Schussmöglichkeit bot, doch der Däne scheiterte mit seinem Schuss an der Querlatte des Dortmunder Gehäuses.

Auch die Folgeminuten gehörten Union, das früh attackierte und zu weiteren Abschlüssen kam. Mit zunehmender Spieldauer stabilisierten sich die Dortmunder aber und trugen das Spielgeschehen immer weiter in die Hälfte der Gäste hinein. Eine erste gute Chance für die Hausherren bot sich dann Giovanni Reyna (20.), dessen Fernschuss stark von Union-Torwart Andreas Luthe pariert wurde.

Umstrittene Elfmeterentscheidung

Der Aufreger des Spiels ereignete sich in der 25. Minute: Reus erlief Thorgan Hazards Steckpass und legte den Ball am herausstürmenden Luthe vorbei, der Reus leicht touchierte - für Schiedsrichter Daniel Schlager sowie den Videoassistenten Grund genug, auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Den fälligen Strafstoß vergab Haaland zunächst, doch Reus bugsierte den Abpraller unter unfreiwilliger Mithilfe von Gegenspieler Robin Knoche über die Linie.

Der Treffer gab dem BVB spürbar Sicherheit, die Partie wurde fortan kontrolliert. Union gelang es kaum mehr, Nadelstiche zu setzen, sodass sich die Dortmunder die Führung mehr und mehr verdienten.

Kruses Freistoß landet am Pfosten

Wie schon in der ersten Halbzeit kamen die Unioner etwas wacher aus der Kabine, doch wirklich zwingend wurden die Gäste in ihren Aktionen auch im zweiten Durchgang nicht. Erst als Max Kruse in der 66. Minute per Freistoß den Pfosten traf, wurde es gefährlich.

Die Dortmunder, bei denen Jadon Sancho sein Comeback feierte, ließen es etwas ruhiger als im ersten Durchgang angehen und konzentrierten sich auf eine stabile Verteidigung. Erst als Union in der Schlussphase mehr Risiko an den Tag legte, häuften sich die Konterchancen für den BVB . Eine dieser Gelegenheiten nutzte Guerreiro, der ein Zuspiel des eingewechselten Julian Brandt zum 2:0 ins rechte untere Toreck einschob (88.).

Wichtige BVB-Partie in Wolfsburg