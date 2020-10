Für das erste Tor des Spiels sorgte schließlich Mats Hummels, der nach einer Sancho-Ecke sträflich frei gelassen wurde und den Ball über die Linie drückte (53.). Die nun geforderten Bielefelder waren bemüht, sich etwas häufiger in der Dortmunder Hälfte zu zeigen, doch zu nennenswerten Offensivaktionen kam die Arminia nicht.

Zweiter Hummels-Treffer entscheidet das Spiel

Stattdessen war es abermals Hummels, der das zweite Dortmunder Tor erzielte (71.). Eine Flanke von Marco Reus köpfte Dortmunds Innenverteidiger unter Bedrängnis zweier Bielefelder ins lange Eck. Hummels zeigte auch unabhängig von seinen beiden Toren eine exzellente Vorstellung, fiel immer wieder durch offensive Impulse sowie geschickte Zweikampfführung auf. Entsprechend bitter war es für die Borussia, dass Hummels spät in der Partie noch verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Mit dem zweiten Dortmunder Treffer war die Partie entschieden. Bielefeld gelang unverändert wenig nach vorne. Am Ende standen auf Seiten der Heimelf gar nur zwei Schüsse aufs Tor. Die Borussen hingegen erspielten sich in der Schlussphase noch die ein oder andere Möglichkeit. So scheiterte Julian Brandt aus guter Position an Bielefelds Schlussmann Stefan Ortega (84.).

BVB-Trainer Favre hochzufrieden

Gäste-Trainer Lucien Favre zeigte sich nach dem Sieg zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. " Wir haben mit viel Geduld gespielt und haben total dominiert. Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit ", so Favre. " Es war ein gutes Spiel von uns ."