Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen 1:5

Leverkusen sichert sich die Königsklasse

Bayer Leverkusen hat den letzten noch freien Champions-League-Platz erobert. Der Werksklub gewann im Bundesligafinale am Samstag (18.05.2019) sein Auswärtsspiel bei Hertha BSC mit 5:1 (2:1) und kletterte in der Tabelle noch an Konkurrent Borussia Mönchengladbach vorbei auf Rang vier.