Havertz mit der Entscheidung

Im zweiten Durchgang bot sich den 27.000 Zuschauern ein ähnliches Bild. Bayer nahm direkt wieder das Heft in die Hand und kam durch einen gekonnten Lupfer von Havertz schnell zum dritten Treffer, den wiederum Aránguiz grandios vorbereitet hatte. Hertha hatte anschließend kaum noch etwas entgegenzusetzen, Bayer unter anderem durch Julian Brandt noch gute Chancen. Davie Selke (81.) vergab freistehend für die Gäste.

"Heute war es von vorne bis hinten gut. Spielerisch, das Engagement und das Ergebnis natürlich auch" , sagte Leverkusens Julian Baumgartlinger und verteidigte gegenüber der Sportschau seinen in der Kritik stehenden Trainer Heiko Herrlich. "Es ist ein Phänomen, dass bei Bayer Leverkusen vom ersten Spieltag an über den Trainer diskutiert wird, auch ein Stück weit unfair. Wir als Mannschaften versuchen uns davon nicht beeinflussen zu lassen."

"Wir haben drei Punkte weniger als in der Vorsaison. Sicher haben wir das ein oder andere Spiel nicht gut gespielt und Punkte liegen gelassen" , sagte Herrlich. "Der Trend geht in die richtige Richtung. Wir sind wieder in Reichweite, müssen uns aber natürlich steigern in der Rückrunde." Zur Diskussion um seine Person und Gerüchte um eine Trennung im Winter wollte sich der Bayer-Coach nicht äußern.

Hertha will wieder angreifen

Die Hertha beendet die Hinrunde mit 24 Punkten und damit punktgleich mit Leverkusen. "Wenn wir keine Verletzten gehabt hätten, wären wir einige Plätze weiter oben" , sagte Valentino Lazaro. "Deswegen hoffe ich, dass jeder gesund zurückkehrt und wir zeigen können, was wir drauf haben."

Zum Rückrundenstart empfängt Leverkusen am Samstag, den 19. Januar 2019, Borussia Mönchengladbach. Die Hertha ist sonntags beim 1. FC Nürnberg zu Gast.