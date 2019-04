Mehr Bayern-Druck in Abschnitt zwei

In der zweiten Halbzeit erhöhte der Rekordmeister die Schlagzahl. Veljkovic blockte einen Schuss von Coman in höchster Not ab (52.), Pavlenka rettete mit Hilfe des rechten Pfostens gegen Gnabry (54.) und stark gegen Lewandowski (57.). Dann flog Veljkovic nach einem Ellbogenschlag im Luftduell mit dem aufgerückten Süle vom Platz.

Bayern-Coach Niko Kovac brachte umgehend den offensiveren Leon Goretzka (für Javi Martínez), sein Kollege Florian Kohfeldt reagierte mit der Einwechslung von Sebastian Langkamp (für Kevin Möhwald), um die Vierer-Abwehrkette zu erhalten. Auch David Alaba (69.) scheiterte an Pavlenka, Thomas Müller köpfte aus kurzer Distanz neben das Tor (70.). Dann machte der Kapitän für Franck Ribéry Platz, Gnabry rückte in die Mitte. Doch es war Süle, der von dort aus 18 Metern traf.

Nächstes Aufeinandertreffen vier Tage später

Beiden Mannschaften bleiben nach dem Schlusspfiff 100 Stunden, um sich auf das nächste Aufeinandertreffen vorzubereiten: Im Pokalhalbfinale sind am Mittwoch (24.04., 20.45 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de und live im Ersten) dann die Bremer die Gastgeber für die Bayern. In der Liga spielen die Hanseaten am Samstag in Düsseldorf, die Bayern sind zu Gast beim Club in Nürnberg.