Die Eisernen ließen den Favoriten spielerisch kaum zur Geltung kommen, daran änderte auch deren Ausrichtung mit gleich fünf Offensiven nichts. Vor Sechser Thiago gab das Spielmacher-Duo Philippe Coutinho und Thomas Müller kaum Impulse, die Außen Kingsley Coman und Ivan Perisic wurden zu selten in Szene gesetzt.

Neuer staucht seine Vorderleute zusammen

Entsprechend überraschend kam der Rekordmeister zur Führung. Unions Torwart Rafael Gikiewicz wehrte einen von Joshua Kimmich schnell ausgeführten Freistoß mit der Faust an den Sechzehner ab, von dort schoss Pavard sehenswert ein.

Doch wer geglaubt hatte, nun wäre der Berliner Widerstand gebrochen, sah sich getäuscht. Es gelang den Gästen sogar weitgehend, die Bayern aus ihrem Strafraum herauszuhalten. Am dürftigen Münchner Auftritt änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts, was Neuer veranlasste, seine Vorderleute lautstark wachzurütteln - das zeigte zumindest bei Lewandowski Wirkung.

Bei seinem Rekordtreffer spielte er aber etwas glücklich Doppelpass mit der Berliner Abwehr. Nach Perisics Handspiel war Neuer beim folgenden Elfmeter zur Stelle - dennoch wurde es in der Schlussphase nach dem unnötigen Foul von Pavard im Strafraum an Polter noch einmal spannend.

Am Dienstag (29.10. um 20.00 Uhr) treffen die Bayern im DFB-Pokal auswärts auf den VfL Bochum. Union tritt am selben Tag (18.30 Uhr) beim SC Freiburg an. Am nächsten Bundesliga-Spieltag reist der Rekordmeister zu Eintracht Frankfurt. Union Berlin empfängt die Hertha zum Stadt-Derby.