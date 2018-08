Coman scheitert und muss raus

Die beste Möglichkeit für das Team von Trainer Niko Kovac hatte in dieser Phase Kingsley Coman, der erst Vogt tunnelte, dann aber am glänzend reagierenden TSG-Schlussmann Oliver Baumann scheiterte (38.).

Kurz darauf musste Coman nach einem Foul von Schulz unter Tränen ausgewechselt werden. Bitter für den Franzosen, der schon die WM wegen einer Verletzung am linken Sprunggelenk, das auch diesmal in Mitleidenschaft gezogen wurde, verpasst hatte. " Ich habe versucht, die Flanke zu verhindern. Er macht einen Haken, ich rutsche ihn in herein. Es war keine Absicht. Ich hoffe, er ist nicht schlimmer verletzt" , sagte Schulz dem ZDF.

Szalai-Treffer aus dem Nichts

Auch nach der Pause sahen die Zuschauer in München engagierte Bayern. Der eingewechselte Robben hatte nach einem Traumpass von Javi Martinez den zweiten Treffer auf dem linken Fuß, verfehlte das Tor aber mit einem Schlenzer um wenige Zentimeter (54.). Wenig deutete in diesem Moment auf den Hoffenheimer Ausgleich hin, doch er fiel trotzdem: Ádám Szalai wackelte im Strafraum Jérome Boateng aus und vollendete eiskalt zum 1:1 (58.).

"Hätte den Elfmeter nicht gegeben"

Der Ausgleichstreffer beflügelte die TSG Hoffenheim, und das tat der Partie gut. Es entwickelte sich eine muntere Schlussphase, in der die Bayern das bessere Ende für sich hatten. Schiedsrichter Bastian Dankert entschied nach einem Einsteigen des eingewechselten Havard Nordtveit gegen Franck Ribéry auf Strafstoß – eine fragwürdige Entscheidung. "Das war nicht glasklar, ich hätte den Elfmeter nicht gegeben" , sagte Trainer Kovac im ZDF zur Schlüsselszene der Partie.

Die erste Ausführung, bei der Lewandowski zunächst an Baumann gescheitert war und Robben den Nachschuss versenkt hatte, ließ Schiedsrichter Dankert wiederholen. Die Bayern-Spieler waren zu früh in den Strafraum gelaufen. Im zweiten Versuch vollendete Lewandowski dann eiskalt (83.). Kurz darauf wurde ein Tor von Müller wegen Handspiels nach Videobeweis zurückgenommen (86.). Für den Schlusspunkt der Partie sorgte in der Nachspielzeit Robben mit einem Schuss aus kurzer Distanz (90.+1).