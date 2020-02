Leipzig trotze den Bayern in der Münchner Arena ein 0:0 ab, besonders, weil es im zweiten Spielabschnitt die Dominanz der Gastgeber durchbrach und selber zu Torchancen kam. Mit dem Ergebnis bleiben die Bayern Tabellenführer, Leipzig rangiert mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund weiterhin auf Rang zwei.

München begann konzentriert und setzte Leipzig bereits in den ersten fünf Minuten stark unter Druck. So musste RB-Keeper Peter Gulacsi bereits in der fünften Minute sein ganzes Können zeigen, als Thiago aus gut 20 Metern mit einem geschnibbelten Ball den rechten Winkel anvisierte - Gulacsi fischte den Ball aus der Ecke. Danach kam der Rekordmeister immer wieder gefährlich vors Tor der Gäste und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die ersten Bayerntreffer fallen würden.

Upamecano mit einer ordentlichen Portion Glück

Leipzig kam sehr schwer in die Partie. Die Bayern waren immer schneller am Ball, übten eine große Kontrolle über Ball und Spiel aus, ohne von den Sachsen all zu heftig bedrüngt zu werden. So geschah das erste Mini-Foulspiel der Partie erst in der 16. Minute - und wurde von einem Münchner "verübt".

Doch München verpasste es, bis zur Pause aus seiner Übermacht Nutzen zu ziehen. Die größte Bayernchance entstand, als Dayot Upamecano einen Lewansdowski-Schuss mit dem Gesicht zum eigenen Tor ablenkte und nur knapp das eigene Tor verfehlte.

Leipzig kommt mit mehr Schwung aus der Kabine

Spielabschnitt zwei begann völlig anders als das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt verlaufen war: Leipzig spielte mutig nach vorne und generierte sofort zwei Torchancen, beide Male unter großer MItwirkung von Timo Werner: Nach einem Antritt über rechts kam Marcel Sabitzer mit viel Platz zum Schuss: drüber (47.). Und nur zwei Minuten später wagte Manuel Neuer einen Ausflug aus seinem Bayerntor, unterschätzte dabei aber die Schnelligkeit seines Nationalmannschaftskollegen Timo Werner: Der Stürmer kam locker an Neuer vorbei, David Alaba blockte den Schuss von Werner im letzten Moment.

VAR: Kein Elfmeter für Bayern

Die Partie war fortan mit viel Speed unterwegs. Die Bayern jubelten in der 53., als Upamecano Lewandowski im Strafraum foulte und Schiedsrichter Marco Fritz auf Elfmeter entschied. Doch die Videoassistenten erkannten richtigerweise eine Abseitsposition des Angreifers kurz vor dem Foul - der Elfmeter wurde zurückgenommen.

Alles, was in den ersten 45 Minuten nicht unternommen wurde, zeigten die Spieler aus MItteldeutschland plötzlich: Leipzig nahm die Zweikämpfe an, spielte nach vorne, erarbeitete sich Torchancen. Die beste bis dato in der 63. Minute, als erneut Werner bei einem Konter völlig frei vor Neuer auftauchte, den Ball aber flach links neben das Tor schoss. Die zweite Großchance für RB in Halbzeit zwei.

Ab Minute 75 fanden dann die Hausherren wieder zurück in die Partie. Und in der 80. Minute bewahrte Gulacsi mit einem Blitzreflex die Leipziger vor dem Rückstand: Lewandowski hatte den Ball auf Goretzka durchgesteckt, der aber am ungarischen Tormann scheiterte.

Die Bayern brachten in der Schlussphase nach längerer Verletzungspause Kingsley Coman, nachdem zuvor bereits Lucas Hernandez sein Mini-Comeback gefeiert hatte. Die so aufgefrischte Offensivabteilung der Münchner kam auch fast zum Erfolg, als Pavard in der 88. Minute eine Kimmich-Freistoß aus dem rechten Halbfeld freistehend nur um Zentimeter verfehlte.

Laimer unermüdlich

Doch auch wegen eines unermüdlich ackernden Konrad Laimer kamen die Hausherren nicht zum alles entscheidenden Torschuss. Dagegen hatte Leipzig in der Nachspielzeit noch die Chance, einen Konter erfolgreich abzuschließen. Aber Joshua Kimmich vereitelte den Plan. Leipzig erarbeitete sich zurecht einen Punkt - den ersten für RB überhaupt in München.

Leipzig empfängt nun am Samstag (15.02.2020) um 15.30 Uhr Werder Bremen aus dem Tabellenkeller. Der FC Bayern hat tags darauf um 15.30 Uhr mit dem 1. FC Köln ebenfalls einen Abstiegskandidaten zu Gast.