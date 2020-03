Bayern München

Torschütze Goretzka sagte im ARD -Hörfunk nach Spielschluss: "Heute hatten wir die Gelegenehit, unseren Vorsprung wieder ein bisschen zu erweitern. Diese Gelegenheit haben wir genutzt - wenn auch nicht mit Bravour. Wir haben eben die drei Punkte mitgenommen. Darauf kommt es im Endeffekt an."

Luthe mit starkem Auftritt

Mit einer riesigen Choreographie hatten die Bayern-Anhänger vor dem Anpfiff den Rahmen zum Jubiläum bereitet. Nur die Profis auf dem Platz wollten zuerst nicht mitspielen. Erst nach gehöriger Anlaufzeit gab es für den Bayern-Anhang Grund zu jubeln. Müller versenkte bei seinem sechsten Saisontor einen Traumpass von Jérôme Boateng über 50 Meter direkt aus der Luft.

Weitere Tore verhinderten Augsburgs starker Torwart Andreas Luthe oder Münchner Nachlässigkeiten im Abschluss. FCA -Trainer Martin Schmidt hatte Luthe den Vorzug gegenüber dem häufig unsicheren Tomas Koubek gegeben.

Schwache erste Hälfte wie seit Jahren nicht mehr

Ideenlos und ohne Tempo: Der FC Bayern agierte im ersten Durchgang so harmlos wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr. Bezeichnend: Ein abgeblockter Versuch von David Alaba in der 39. Minute war die erste echte Torannäherung. Die Defensive des FCA stand sicher und kompakt. Auch der 18 Jahre alte Robert-Lewandowski-Ersatz Joshua Zirkzee war bei Jeffrey Gouweleeuw und Tin Jedvaj gut aufgehoben und praktisch ungefährlich. Serge Gnabry oder Philippe Coutinho blieben ebenfalls weitgehend wirkungslos.

Niederlechners Treffer zählt nicht

Nach der Pause erhöhte der Favorit spürbar den Druck. Zirkzee (65.) hatte die Entscheidung auf dem Fuß, schoss aber den am Boden liegenden Luthe an. Auch Coutinho (69.) und Gnabry (71.) vergaben freistehend. Kurz vor Spielende traf Niederlechner ins Bayern-Tor, der Treffer wurde aber wegen Abseits nicht gegeben. Goretzka sorgte in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Gnabry schließlich für die Entscheidung.