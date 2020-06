Kuriose Tore

In der 26. Minute profitierten die Münchner dann von einem Geschenk der Gladbacher. Nach einem Fehler von Sommer, der dem Stürmer den Ball am eigenen Strafraum per Fehlpass auflegte, musste Zirkzee nur noch ins leere Tor einschieben. "Das war ein ganz klarer Fehler von mir, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich ärgere mich extrem darüber" , sagte der Schweizer.

Gladbach blieb unbeeindruckt. Spielfreudig suchten die Borussen immer wieder den Weg nach vorne, agierten dabei aber entweder zu ungenau oder scheiterten an der gut sortierten Bayern-Abwehr. Dennoch: Die Statistik sprach in dieser Phase für die Gladbacher - mehr Ballbesitz, mehr Zweikampfhärte.

Der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich kam dennoch glücklich zustande. Innenverteidiger Benjamin Pavard rutschte in der 37. Minute in eine scharfe Flanke von Patrick Herrmann und bugsierte den Ball so ins eigene Tor. Mit 1:1 ging es in die Pause- leistungsgerecht.

Gladbach startet besser in Hälfte zwei

Auch die erste Chance der zweiten Halbzeit hatten die Gladbacher. Nach einer Flanke von Ramy Bensebaini verpasste zunächst Embolo, Neuer musste dann Kopf und Kragen riskieren, um den Ball vor dem einschussbereiten Hofmann zu klären. In der 53. Minute scheiterte Herrmann am glänzend parierenden Neuer.

Den Bayern war anzumerken, dass die Automatismen und die Selbstverständlichkeit der vergangenen Wochen fehlten. Ohne Lewandowski und Müller mangelte es vorne zudem an Durchschlagskraft. Das Team wirkte zudem teilweise müde.

Bayern nur mit Standards und Einzelaktionen gefährlich

Erst nach einer Stunde arbeiteten sich die Bayern wieder ins Spiel. Gladbach machte aber keine Anstalten, in Ehrfurcht zu erstarren und sich in die eigene Hälfte zurückzuziehen. Dennoch sorgten Einzelaktionen des eingewechselten Kingsley Coman und Standdardsituationen für Gefahr. In der 66. Minute entschärfte Sommer dann einen Schuss von Serge Gnabry.

Gladbach blieb hinten stabil und beschäftigte die Bayern auch in deren Abwehr. Doch in der Schlussphase wurde der Druck immer größer. In der 86. Minute vergaß der eingewechselte Oscar Wendt auf seiner linken Abwehrseite Pavard, der den Ball auf den frei stehenden Goretzka passte. Der hatte dann aus kurzer Distanz keine Mühe.