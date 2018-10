Das verdiente 0:3 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach war für den Fußball-Rekordmeister das vierte Pflichtspiel in Serie ohne Sieg und bringt Trainer Niko Kovac in Erklärungsnot. Gladbachs starker Neuzugang Alassane Pléa (10.) erwischte die Bayern bei seinem Führungstor völlig unvorbereitet und traf im vierten Spiel in Folge.

Kurz darauf bestrafte Lars Stindl (16.) bei seinem Comeback nach mehr als fünfmonatiger Zwangspause einen haarsträubenden Patzer von Thiago und stellte die Weichen für den ersten Gladbacher Auswärtssieg seit Februar 2018. Für den Schlusspunkt sorgte Patrick Herrmann (88.).

" Im Moment bringen wir es nicht gemeinsam auf den Platz "

"Wir machen zu viele individuelle Fehler. Im Moment bringen wir es nicht gemeinsam auf den Platz. Du musst als Einheit auftreten, gegen den Ball und mit dem Ball. Aber aus drei Schüssen hat es drei Gegentreffer gegeben", sagte Kovac zur Niederlage seiner Mannschaft. "Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung und wir haben sehr gut verteidigt. Die Bayern sind nur zu Halbchancen gekommen. Wir haben das heute hervorragend gemacht", zeigte sich Gladbachs Trainer Dieter Hecking begeistert vom Sieg.