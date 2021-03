Robert Lewandowski (90.) und Leon Goretzka (88.) drehten die Begegnung spät. Zunächst waren nämlich die Gäste wacher gewesen und lagen nach einem Doppelschlag von Erling Haaland (2., 9.) früh schon mit 2:0 vorn. Doch Lewandowski brachte seinerseits die stärker werdenden Münchener mit einem Doppelpack zurück ins Spiel (26./44., Foulelfmeter), ehe der Rekordmeister in der Schlussphase für die Entscheidung sorgte.

"Wir haben gut angefangen, aber dann müssen wir auch weitermachen", meinte Dortmunds Emre Can. Der BVB verpasste es, den Rückstand auf Platz vier zu verkürzen. Die Münchener wehrten dagegen den Angriff von Leipzig nach dem 3:0 am Nachmittag in Freiburg ab und bleiben mit zwei Zählern vor dem Herausforderer.