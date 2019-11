Die Bayern besiegten am Samstag (09.11.2019) den Erzrivalen BVB verdient mit 4:0 (1:0) und schoben sich damit an den Westfalen vorbei vorerst auf Rang drei der Tabelle. Robert Lewandowski (17. Minute, 76.), Serge Gnabry (47.) und ein Eigentor von Mats Hummels (80.) entschieden das Spiel, in dem sich die Gäste nach gutem Beginn vom ersten Gegentor aus der Bahn werfen ließen - es folgte ein richtig guter Auftritt der Bayern und ein erschreckend mutloser des BVB.

"Die Mischung macht es, aus Körperlichkeit und Eleganz", sagte Bayerns Thomas Müller der Sportschau. "Wir waren heute bereit, Zweikämpfe zu führen und uns selbst und dem Gegner auch mal wehzutun. Das war das Geheimnis heute."

In Spielen beim FC Bayern hat Borussia Dortmund schon in den vergangenen Jahren oft nicht gut ausgesehen, die Ergebnisse zeigten das sehr deutlich: 0:5, 0:6, 1:4 und 1:5. Diesmal, so der Plan, sollte die Negativserie enden, doch es kam anders. "Wir waren nicht gut. Es war eine große Enttäuschung, wie wir gespielt haben" , sagte Dortmunds Trainer Lucien Favre der Sportschau.

Im zweiten Pflichtspiel nach der Trennung von Trainer Niko Kovac nutzten Benjamin Pavard mit schöner Flanke und Lewandowski per Kopf in der 17. Minute gleich die erste Unachtsamkeit der Dortmunder Abwehr geistesgegenwärtig aus - Führung für die Bayern. Auch der unglückliche Hummels, der im vergangenen April überragender Münchner beim 5:0 gegen seinen jetzigen Klub war, ließ sich in dieser Szene überraschen.