Robert Lewandowski (3. Minute) erzielte die Führung für die Bayern, James Rodríguez (34.) und Kingsley Coman (39.) entschieden die Partie noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang gelangen dem überragenden James (51. und 55.) weitere Tore, ehe der 18-Jährige Alphonso Davies nach seiner Einwechslung seinen ersten Bundesligatreffer erzielte (70.).

Mainz verliert damit zum sechsten Mal in den letzten sieben Partien, schwebt aber mit zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz nicht in akuter Abstiegsgefahr. "In der zweiten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen. Wir haben zu viel begleitet, ohne richtig zuzustechen. Es war zu wenig. Die Gegentore waren zu einfach ", meinte Mainz-Trainer Sandro Schwarz.

Zwei Flanken und ein Konter - drei Tore

Die Gastgeber starteten wie die Feuerwehr und hatten schon in den ersten fünf Minuten einige gefährliche Abschlüsse zu verzeichnen. Einen davon nutzte Lewandowski zur Führung, als er nach einer Flanke von David Alaba am ersten Pfosten völlig ungedeckt war und mit dem rechten Außenrist in die kurze Ecke traf. Der Rekordmeister machte weiter Druck: Kingsley Coman traf nach zwölf Minuten mit einem Gewaltschuss aus schwierigem Winkel den Pfosten.