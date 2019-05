Einfach Tore für München

Die Führung durch Lewandowski war dann zwangsläufig. Der Pole durfte aus kurzer Distanz eine Kimmich-Flanke unbedrängt zum 1:0 einköpfen, sein 22. Saisontor. Auch beim 2:0 durch einen Distanzschuss von Goretzka schaute die Hannoveraner Defensive nur zu (40.).

Die zweite Hälfte begann turbulent. Nachdem Jerome Boateng bei einer Abwehraktion im Strafraum den Ball in der Drehung von hinten an den angelegten Oberam bekam, entschied Schiedsrichter Christian Dingert nach Videobeweis auf Elfmeter. Der zur Pause eingewechselte Jonathas verkürzte auf 1:2 (51.). Im Gerangel mit Sven Ulreich um den Ball sah Hannovers Torschütze die Gelbe Karte und wenig später nach einem Zweikampf mit Kimmich Gelb-Rot (57.).

Bayern wackelig in Überzahl

In der Folge wackelten die Bayern trotz Überzahl. Zwar kam Hannover kaum nach vorne, aber die Münchener spielten mit zu wenig Entschlossnheit und Druck. So blieb es vom Ergebnis her bis in die Schlussphase spannend, bis eingewechselte Ribery mit dem 3:1 sechs Minuten vor Abpfiff für die Entscheidung sorgte.

Im Rennen um die Meisterschaft ließ der Tabellenführer von der Ausbeute her nichts anbrennen. Hannover spielte zwar wie ein Absteiger, hat aber nach Stuttgarts Niederlage bei Hertha BSC rechnerisch bei sechs Punkten Rückstand und zwei Spielen noch die Chance auf die Relegation. 96 empfängt am 33. Spieltag den SC Freiburg. Bayern München muss als Vorgeschmack auf das Pokalfinale am vorletzten Spieltag zum formstarken RB Leipzig.