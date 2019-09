Einzelaktionen entscheiden

Zu Beginn hatten die Werkskicker einige Probleme mit der gut sortierten Elf des Neulings. Die Eisernen machten die Räume eng und störten den Spielfluss der Gastgeber empfindlich. Erst die Einzelaktionen von Volland und Alario, die zu Toren führten, beruhigten das Spiel der Rheinländer ein wenig, auch wenn es nur selten Torchancen gab.

Bayer spielte diszipliniert, dies ging allerdings auf Kosten der Offensive. Die Eisernen versuchten, mehr Akzente im Angriffsbereich zu setzen, aber es fehlte an strukturierten Aktionen. Die Bayer-Abwehr hatte keine große Mühe, die Kontrolle zu behalten. Mit ihrer Passsicherheit und guten Technik dominierten die Gastgeber das Geschehen.

Union im Angriff zu harmlos

Insgesamt fehlte dem Team von Trainer Urs Fischer die Durchschlagskraft, das Angriffsspiel war zu statisch und bot wenige Überraschungsmomente. Daran änderte auch die lautstarke Unterstützung der zahlreichen Union-Fans in der Leverkusener Arena nichts. Kai Havertz (82.) hatte bei seinem Lattentreffer das 3:0 auf dem Fuß.

Am 6. Spieltag muss Bayer 04 am Samstag beim FC Augsburg antreten, bereits am Freitagabend empfängt Union Berlin Eintracht Frankfurt.