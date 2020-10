Framberger hilft Leverkusen auf die Sprünge

Der Start ins Montagsabendspiel verlief ausgeglichen. Leverkusen riss zwar gleich das Heft des Handelns in die Hand, aber Augsburg spielte gut mit, in erster Linie defensiv. Lucas Alario sorgte dann für die Führung aus dem Nichts. Nach einer Ecke stieg er am höchsten und köpfte in Richtung Tor. Augsburgs Raphael Framberger hielt den Arm aber derart ungeschickt oben, dass er den Ball blockte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Alario selbst rechts unten, auch wenn FCA -Schlussmann Rafal Gikiewicz noch leicht dran war (16.).

Leverkusen blieb auch in der Folge das reifere Team mit der besseren Spielanlage, konnte seine individuelle und mannschaftliche Überlegenheit aber nicht in Zählbares ummünzen. Zu häufig fehlten im Spiel nach vorne Tempo, Passsicherheit und Überraschungsmomente. Der frühe verletzungsbedingte Ausfall von Lars Bender trug natürlich auch nicht dazu bei, das Spiel der Werkself zu stabilisieren.

Bayer kalt erwischt

Im zweiten Durchgang erwischten die deutlich aktiver werdenden Gäste Leverkusen früh auf dem falschen Fuß. Vargas spielte den Ball rechts raus zu Caligiuri, der die kurze Ecke anvisierte und wuchtig aus 14 Metern einnetzte (51.). Bayer war irritiert, fing sich aber auch schnell wieder.

Augsburg mit doppeltem Alu-Glück

Leverkusen hatte in der Folge wieder viel Ballbesitz, baute viel Druck auf. Aber wie schon im ersten Durchgang sprangen nur wenige Großchancen heraus. Erst in der 67. Minute, gab es gleich zwei direkt hintereinander. Erst legte Diaby mustergültig für den eingewechselten Florian Wirtz zurück, der kläglich an Gikiewicz scheiterte. Den Abpraller knallte Leon Bailey dann an die Latte. Kurz darauf war es wieder Alario, der per Kopf den Pfosten traf. Den nächsten Kopfball platzierte der Argentinier dann besser: Ein Amiri-Freistoß segelte in den Augsburger Strafraum und er netzte zu seinem zweiten Tor des Abends ein (75.).