Wie schon beim Pokal-Aus in Bremen (2:3) vier Tage zuvor blieb die Mannschaft von Trainer Lucien Favre auch beim 3:4 (2:2) in Leverkusen am Samstagabend (08.02.20) den Nachweis ihrer Klasse schuldig. Kevin Volland (20./43.), Leon Bailey (81.) und Lars Bender (82.) sorgten für den Sieg der Bayer-Elf, die im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Erfolg feierte. Dagegen verpasste der BVB trotz der Treffer von Mats Hummels (22.), Can (33.) und Raphael Guerreiro (65.) die Chance, zumindest für einen Tag mit dem Spitzenreiter aus München gleichzuziehen. "Das war ein Wahnsinnsspiel, nicht nur für die Zuschauer, auch für uns" , sagte nach der Partie ein glücklicher Kevin Volland bei sky.

"In der Kabine war die Hölle los. Dafür spielen wir Fußball, für solche Siege!" , sagte Jonathan Tah. "Es war überragend, was für eine Mentalität wir gezeigt haben" , lobte der Abwehrspieler die Teamleistung. BVB-Torschütze Emre Can konnte sich über seinen sehenswerten Treffer überhaupt nicht freuen. "Wir haben zu einfach Gegentore kassiert" , kritisierte er. "Wenn man in Führung geht, muss man auch mal - auf gut Deutsch gesagt - dreckiger spielen!" Das 3:4 sah auch Can als "Rückschlag", dennoch meinte er: "Ich glaube an diese Mannschaft, sie hat ein enormes Potenzial."

Haaland und Can in der Startelf