Die Bayern gehen durch das 2:1 (1:1) als Tabellenführer und "Wintermeister" in eine selten kurze Bundesliga-Winterpause. Bayern hat als Spitzenreiter 30 Punkte, dahinter befinden sich mit je 28 Zählern Leverkusen und Leipzig.

Leverkusen führte verdient und verschenkte dann die Führung

Leverkusen ging in der 14. Minute durch einen sehenswerten Volleyschuss von Patrik Schick in Führung. Leverkusen hatte das Spiel über weite Strecken im Griff führte verdient. Für die Bayern war es im siebten Spiel in Folge ein Rückstand.

Doch in der 44. Minute schenkte Leverkusen die Führung mit einem halben Eigentor wieder her: Edmond Tapsobas Fehlpass ermöglichte Thomas Müller eine Flanke von rechts. In der Mitte gingen Torwart Lukas Hradecky und Jonathan Tah verpassten gemeinsam den Ball - Robert Lewandowski wartete dahinter und hatte leichtes Spiel.

Musiala an den Pfosten, Lewandowski mit dem Siegtor

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel. Beide Mannschaften erspielten sich vor allem mehrere vielversprechende Kontermöglichkeiten - ohne eine davon zu nutzen. Für Leroy Sané wurde es ein merkwürdiger Abend: Nach seiner Einwechslung bei der einer Verletzung von Corentin Tolisso wurde er in der zweiten Hälfte von Trainer Hans-Dieter Flick wieder ausgewechselt.

Die Bayern machten am Ende großen Druck, und der für Sané eingewechselte Musiala traf dabei noch den Pfosten (80.). Der große Moment bei den dann entschlossen spielenden Bayern blieb aber dem Weltfußballer vorbehalten: Leverkusens Jonathan Tah leistete sich einen Ballverlust, Joshua Kimmich spielte Lewandowski frei und der erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit das Siegtor.

Am Tag nach Neujahr geht es weiter

Ab Montag beginnt in der Bundesliga eine Unterbrechung, die schon nach zwölf Tagen wieder enden wird. Leverkusen spielt schon am 2. Januar 2021 wieder, dann Samstags um 15:30 Uhr bei Eintracht Frankfurt. Die Bayern treten am Tag darauf um 18 Uhr gegen Mainz 05 an.