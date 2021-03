Etwas aus dem Nichts fiel dann der Bielefelder Führungstreffer. Bei einem Konter bekam Christian Gebauer auf der rechten Seite zu viel Platz und nutzte diesen zu einer scharfen Hereingabe. Im Zentrum entwischte Doan Leverkusens Innenverteidiger Edmond Tapsoba und schoss zur Bielefelder Führung ein (17.).

Leverkusen antwortete mit wütenden Gegenangriffen und kam durch Demarai Gray zu einer weiteren Großchance, aber diesmal parierte Bielefelds Schlussmann Stefan Ortega glänzend (37.). Viel mehr ließ die kompakte Defensive der Arminia nicht zu.

Okugawa trifft zum 0:2

Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild - trotz eines Doppel-Wechsels, den Bayer-Trainer Peter Bosz zur Halbzeit vornahm. Leverkusen verbuchte mehr Ballbesitz, kam allerdings nur selten zu Abschlüssen.

Der zweite Bielefelder Treffer fiel dann nach einer Leverkusener Ecke. Anderson Lucoqui stürmte über links nach vorne und gab flach ins Zentrum, wo auf einmal Okugawa völlig frei vor Leverkusens Torwart Lennart Grill auftauchte und den zweiten Treffer für die Gäste erzielte.

Leverkusen drängte noch einmal auf den Anschlusstreffer, doch die wenigen Chancen, die sich boten, vergab die Werkself teilweise kläglich. Erst als Schick nach Vorarbeit des eingewechselten Lucas Alario einschob (85.), entstand noch einmal Spannung. Bielefeld rettete den Sieg aber mit viel Leidenschaft über die Zeit.

Armina am Freitag gegen Leipzig