Lukas Mühl (88.) rettete dem FCN per Kopf einen Zähler. Damit haben die Augsburger zuletzt vor über 44 Jahren in einem Heimspiel gegen den Club gewonnen. Torjäger Alfred Finnbogason hatte die Augsburger in der 11. Minute in Führung gebracht. Für den Isländer war es in seinem fünften Spiel nach Verletzungspause bereits der sechste Treffer. In der 54. Minute glich Alexander Fuchs aus. Jonathan Schmid erzielte mit einem sehenswerten Freistoß vor 30.660 Zuschauern in der ausverkauften Augsburger Arena das 2:1 (59.). Kurz vor Schluss traf dann Mühl.

"Es fühlt sich richtig super an. Die erste Halbzeit haben wir aber komplett verschlafen. Das haben wir in der Halbzeit klar angesprochen. Danach sind wir mutiger geworden und haben uns den Auswärtspunkt am Ende verdient" , sagte der Nürnberger Torschütze zum Ausgleich.

Köllner: "Mannschaft hat richtig guten Charakter"

"Es war ein packendes Spiel. Beide Mannschaften sind an die Grenzen gegangen. Jeder, der heute hier war, wird lange an das Spiel denken" , sagte der Nürnberger Trainer Michael Köllner vor dem Sportschau-Mikrofon und lobte sein Team: "Wir haben einen richtig guten Charakter, die Mannschaft bleibt immer positiv und holt alles raus."

Augsburgs Trainer Manuel Baum zeigte sich in der Sportschau hingegen zerknirscht: "Wir haben uns heute selbst um den Sieg gebracht, weil wir in den letzten zehn Minuten für keine Entlastung mehr sorgen konnten."

Schwache Nürnberger erste Hälfte

Der FCA benötigte zu Beginn ein paar Minuten, um ins Spiel zu kommen - dann aber ging es zu schnell für den Club über die rechte Seite. Schmid passte präzise vors Tor, Finnbogason musste den Ball nur noch über die Linie schieben. Die Augsburger blieben danach am Drücker und hätten vor der Pause höher führen müssen. Köllner wähnte sein Team vor dem Spiel zwar "auf Augenhöhe" mit dem Gastgeber. Doch davon war in der ersten Hälfte nichts zu sehen.

Finnbogason trifft nur die Latte