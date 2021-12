Silva trifft mit dem zweiten Versuch für Leipzig

Vor leeren Rängen übernahmen die Leipziger Gäste schnell das Kommando. Mit viel Druck, Tempo und Ballsicherheit diktierte Leipzig das Geschehen. Bei seiner ersten Chance zögerte Silva frei im Augsburger Strafraum noch zu lang (10.).

Wenig später war der Portugiese aber zur Stelle, rutschte am linken Pfosten in eine Hereingabe von Benjamin Henrichs und drückte den Ball im Fallen zur Leipziger Führung über die Linie. Augsburg tat sich gegen das druckvolle Spiel des Tedesco-Teams schwer und kam in Durchgang eins zu keinem nennenswerten Abschluss.

Augsburg lässt nicht locker

Mit Beginn der zweiten Hälfte nahm Leipzig etwas Fahrt raus. Die Gastgeber konnten sich stabilisieren und suchten ihre Möglichkeiten. Der eingewechselte Arne Maier gab einen ersten Warnschuss von der rechten Strafraumkante ab (60.).

Nach einem Leipziger Zwischenhoch machte der FCA in der Schlussphase noch einmal Druck: Sergio Cordova traf per Kopf die Latte (80.). RB-Torwart Peter Gulacsi lenkte eine verunglückte Rettungsaktion von Willi Orban zur Ecke (83.) Und dann war es soweit: Henrichs prallte nach einer Ecke der Ball im Strafraum an die Hand und Caligiuri verwandelte den Elfmeter zum letztlich verdienten 1:1 (86.).

FCA zum Kellerduell nach Fürth

Für Augsburg endet die Hinrunde am Samstag (18.12.21, 15.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. RB Leipzig hat parallel Arminia Bielefeld zu Gast.

red; sid; dpa | Stand: 15.12.2021, 22:50