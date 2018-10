RB Leipzig hat am Samstag (20.10.2018) den vierten Sieg in Folge in der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick kam beim FC Augsburg nicht über eine magere Nullnummer hinaus, bleibt aber nach dem siebten Spiel ohne Niederlage mit nun 15 Punkten oben dabei - Platz drei.

Der FCA, der nur eines der letzten sieben Spiele gewinnen konnte, hat nach acht Spielen neun Punkte und muss sich zunächst eher nach unten orientieren.

Welz muss zweimal hinschauen

Die erste Halbzeit in Augsburg begann mit einem Aufreger. Nach einem Zweikampf zwischen Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw und Leipzigs Timo Werner entschied Schiedsrichter Tobias Welz in der 10. Minute zunächst auf Elfmeter für die Gäste aus Sachsen, revidierte die Entscheidung nach Videostudium aber. Und das war die richtige Entscheidung, denn Leipzigs Augustin hatte schon bei der Entstehung der Szene im Abseits gestanden.

Es sollte für lange Zeit der letzte Höhepunkt einer an Chancen armen Partie bleiben. In einem Spiel, das vor allem von der Spannung lebte, ließen beide Teams einen geordneten Spielaufbau vermissen. Stattdessen gab es viele Zweikämpfe und Fouls zu bestaunen - und fast noch mehr Fehlpässe. Erst kurz vor der Pause wurde die Begegnung besser.

Viel Leerlauf in Augsburg

Leipzigs Marcel Halstenberg hatte in der 41. Minute die erste richtig gute Tormöglichkeit, doch sein Linksschuss ging einen Meter am Tor vorbei. Zwei Minuten später hatte scheiterte Jean-Kevin Augustin aus kurzer Distanz mit der Hacke an FCA-Schlussmann Andreas Luthe - der Treffer hätte aber nicht gezählt, weil der Franzose zuvor ganz knapp im Abseits gestanden hatte (43.).

Die Augsburger, die anlässlich des 111. Vereinsgeburtstages unter der Woche in schwarz-weißen Retro-Trikots aufliefen, ließen lange jede Torgefahr vermissen. Es lief schon die zweite Minute der Nachspielzeit, als ein Schuss von Michael Gregoritsch für die erste FCA-Möglichkeit sorgte. Kurz darauf schlenzte Gregoritsch noch einen Freistoß neben das Tor (45.+4.).

Halstenberg scheitert an Luthe

Wer darauf gehofft hatte, dass dies der Startschuss für eine mitreißende zweite Halbzeit gewesen sei, wurde enttäuscht. Beide Mannschaften überzeugten zwar kämpferisch, ließen dafür aber fußballerisch vieles vermissen. Die beste Möglichkeit hatte Leipzig nach einem Freistoß von Halstenberg, den Luthe mit den Fingerspitzen aus dem Winkel fischte (61.).

Es blieb bei einem torlosen Remis, weil beide Mannschaften in der Schlussphase noch je eine gute Möglichkeit vergaben. Und in beiden Szenen stand Leipzigs Kapitän Willi Orban im Mittelpunkt. Den Kopfball von Gregoritsch klärte Orban kurz vor der Linie (82.). Es lief schon die Nachspielzeit, als Orban nach einem Freistoß von Halstenberg mit der Fußspitze an den Ball kam, das Tor aber um Zentimeter verfehlte (90.+1).

Für den FC Augsburg geht es am kommenden Samstag (27.10.2018) mit einem Auswärtsspiel bei Hannover 96 weiter. RB Leipzig hat einen Tag länger Pause und empfängt dann den FC Schalke 04.