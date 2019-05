Augsburg-Kapitän Daniel Baier bewertete den Elfmeterpfiff, der das Spiel in der Nachspielzeit zugunsten der Hertha entschied, als strittig: "In der letzten Minute so einen Elfmeter zu bekommen, ist natürlich schon unglücklich." Ein Unentschieden sei "für so ein Spiel verdient gewesen." Auch Hertha-Coach Pal Dardai gab zu: "Zum Schluss kann man über den Elfer diskutieren." Pascal Köpke hatte einen Kontakt am Knie im Strafraum von Reece Oxford dankend angenommen.

Baier sprach nach dem Spiel auch den zentralen Makel im Spiel seiner Mannschaft an: "Du darfst nicht dreimal nach einem Eckball ein Tor kassieren ", kommentierte er die Schwäche des FCA bei Standards.

Frühe Führung: Kraft sieht Hahns Schuss nicht kommen

Augsburgs Andre Hahn ließ die Heim-Fans schon nach zehn Spielminuten über die 1:0-Führung jubeln - aus zentraler Position vor dem Sechzehner entschied sich der Außenspieler für einen ansatzlosen, flachen Abschluss und erwischte damit die Herthaner auf dem falschen Fuß. Fabian Lustenberger ging der Schuss durch die Beine, auch Karim Rekik versperrte die Sicht für Hertha-Torwart Thomas Kraft, der nicht mehr reagieren konnte. Es war zu spüren: Der befürchtete "Sommerkick" blieb aus.