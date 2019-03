Dabei hatte es so gut begonnen für das Team von Trainer Thomas Doll: Hendrik Weydandt (8.) brachte Hannover früh in Führung. Es dauerte bis zur 65. Minute ehe dem eingewechselten Sergio Cordova der Ausgleich gelang. Jonathan Schmid (78.) mit einem frechen Freistoß und Andre Hahn (86.) schossen die bayerischen Schwaben danach zum Sieg.

Hannovers Plan geht zunächst auf

An der mangelden Einstellung lag es diesmal nicht bei Hannover: Gegen in der Defensive fahrige Augsburger zeigte 96 eine Menge Engagement - und wurde dafür zunächst belohnt. Nach einer Augsburger Fehlerkette mit Beteiligung von Torhüter Gregor Kobel und den Innenverteidigern Rani Khedira und Kevin Danso behielt Weydandt die Übersicht. Mit Wucht köpfte er den Ball fast von der Strafraumgrenze ins Tor. Der Plan, die robusten 96-Stürmer Weydandt und Jonathas mit hohen Zuspielen einzusetzen, erwies sich auch in der Folge als gefährlich.