Angreifer Alfred Finnbogason hat dem FC Augsburg bei seinem Saisondebüt mit einem Dreierpack den ersten Heimsieg seit April beschert. Die Schwaben setzten sich am Sonntag (30.09.2018) nach dem überraschenden Remis beim FC Bayern dank ihres neuen Rekord-Torjägers mit 4:1 (2:0) gegen den SC Freiburg durch und zogen in der Tabelle an den Breisgauern vorbei. "Ich habe die ersten fünf Spiele mitgefiebert. Jetzt konnte ich helfen. Acht Punkte nach sechs Spielen sind gut", sagte Finnbogason.

Gleich zu Beginn hatte der äußerst umtriebige Caiuby (19.) die vor allem in der ersten Halbzeit wesentlich bissigeren und spielerisch überlegenen Augsburger in Führung gebracht. Rückkehrer Finnbogason erhöhte vor per Traumtor mit der Hacke (34.) vor der Pause auf 2:0.

Finnbogason neuer FCA-Rekordschütze

Nach einem Slapstick-Eigentor von Jonathan Schmid (49.), der beim 2:1 vom eigenen Mann vor dem Tor angeschossen wurde, sorgte Finnbogason per Foulelfmeter (68.) für die Entscheidung. In der 82. Minute erzielte er den 4:1-Endstand. Mit seinem dritten Dreierpack in der Bundesliga löste Finnbogason (25 Tore) Tobias Werner als Augsburger Bundesliga-Rekordtorschütze ab.