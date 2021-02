Beide Mannschaften begannen mit derselben Startelf wie in der vorangegangenen Partie. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner vertraute gar zum sechsten Mal in Folge der gleichen Startelf. Die zum Champions-League-Kandidaten avancierten Niedersachsen zeigten in den ersten Minuten der Partie gleich mal ihre Ambitionen, kontrollierten und dominierten die Partie. Bielefeld kam mit dem phasenweise sehr aggressivem Wolfsburger Pressing kaum zurecht. In satten Torchancen schlug sich die Überlegenheit der "Wölfe" jedoch zunächst nicht nieder. Allein ein Kopfball von Kevin Mbabu nach Ecke von Maximilian Arnold sorgte für einen kurzzeitigen Adrenalinschub, strich aber knapp am Bielefelder Tor vorbei (17.).

Es dauerte weitere zwölf Minuten, bis der VfL den ersten Ertrag für seine Bemühungen erntete und die bis dahin sattelfeste Bielefelder Abwehr knackte. Der von Ridle Baku lang auf der rechten Seite geschickte Yannick Gerhardt passte flach an den Fünfer, wo Steffen freistehend nur noch einschieben musste (29.). Der im Spiel gegen Bayern München noch so auftrumpfende Michel Vlap hätte der Partie direkt im Anschluss eine Wende geben können, doch freistehend vor dem Wolfsburger Tor traf der Bielefelder die Kugel nicht richtig.

Blitzstart in Halbzeit zwei

Die Wolfsburger versäumten es in der Folgezeit, ihre Dominanz in weitere Treffer umzumünzen, sorgten dann aber mit einem Blitzstart in die zweite Hälfte schnell für recht klare Verhältnisse. Wout Weghorst brachte den Ball nach einem Arnold-Freistoß direkt aufs Bielefelder Tor, wo dem in dieser Saison bislang so starken Keeper Stefan Ortega die Kugel aus den Armen rutschte - direkt vor die Füße von Steffen, der zu seinem zweiten Treffer nur abstauben musste (47.). Letzte Bielefelder Hoffnungen, die Partie noch drehen zu können, zerstörte wenig später Arnold, der aus 18 Metern satt abzog und den Ball perfekt ins linke Eck setzte. Trotz weiterhin engagierter Arminen und einer guten Kopfballchance von Fabian Klos (77.) brachten die Gäste auch dank ihrer Defensivstärke die Partie problemlos zu Ende.

Bielefeld muss am nächsten Spieltag am Samstag bei Borussia Dortmund antreten (15.30 Uhr), zeitgleich empfangen die Wolfsburger Hertha BSC.