Nach der von vielen Fans kritisierten Trennung von Aufstiegscoach Uwe Neuhaus kam Bielefeld am Sonntag (07.03.2021) gegen den 1. FC Union Berlin zu einem 0:0. Die Arminia wartet nun seit sechs Spielen auf einen Sieg, verdrängte aber Mainz 05 wieder vom Relegationsplatz. Union blieb zum vierten Mal in Folge ungeschlagen und ist weiter Siebter der Fußball-Bundesliga.

Kramer setzte im Mittelfeld auf eine Raute mit den Winterzugängen Vlap und Okugawa sowie Arne Maier, der unter Neuhaus kaum noch eine Rolle gespielt hatte. Der Japaner Ritsu Doan rutschte erstmals in dieser Saison aus der Startelf.

Luthe und Ryerson lange behandelt

In der ersten, von Verletzungsunterbrechungen geprägten Hälfte war nicht zu sehen, welches der beiden Teams um den Klassenverbleib bangen muss. Die Berliner versuchten immer wieder, mit Kombinationen über Kapitän Trimmel auf dem rechten Flügel vor das Bielefelder Tor zu kommen. Doch die Gäste brachten im ersten Durchgang keinen Schuss aufs Tor und die zuletzt so anfällige Bielefelder Defensive kaum in Verlegenheit.

In der dritten Spielminute stießen Berlins Torwart Andreas Luthe und Union-Verteidiger Julian Ryerson heftig mit den Köpfen zusammen. Nach einer fast achtminütigen Unterbrechung, in der offene Wunden gestillt werden musste, spielten beide weiter. Kurz darauf musste Luthe direkt eingreifen und einen Flachschuss von Sergio Córdova parieren - es war die größte Torchance der ersten Hälfte. Córdova musste später nach einem weiteren Zusammenstoß mit Schmerzen am Oberkiefer früh vom Platz, Kramer brachte Andreas Voglsammer (29.).

Berlin im zweiten Durchgang besser

Der neue Trainer ging fast pausenlos an der Seitenlinie auf und ab, trieb sein Team an und fieberte mit. "Raus!", rief er nach Ballgewinnen seinen Verteidigern immer wieder zu. In der zweiten Hälfte sah Kramer, wie Torwart Stefan Ortega den Kopfball von Marius Bülter sicher hielt (51.).

Die favorisierten Gäste bauten zunehmend Druck auf, taten sich in der Offensive aber weiter schwer - wie zuletzt oft. In den vergangenen acht Spielen hatte Union nur fünf Tore erzielt - genauso viele Treffer wie allein beim Hinspiel gegen Bielefeld (5:0). Der eingewechselte Keita Endo verpasste kurz vor Schluss die Führung (82.), Ortega überzeugte wiederholt mit gutem Stellungsspiel. Bielefeld verpasste es, die Offensivschwäche der Berliner zu nutzen, und blieb im zweiten Durchgang harmlos.

Nachholspiel für Bielefeld

Die Arminia muss schon am Mittwoch wieder antreten, um 18.30 Uhr steht das Nachholspiel gegen Werder Bremen an. Die Partie war wegen starker Schneefälle verschoben worden. Am Sonntag spielt Bielefeld dann um 13.30 Uhr bei Bayer Leverkusen. Union Berlin trifft am Samstag um 15.30 Uhr auf den 1. FC Köln.