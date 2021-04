Klos schockt Schalke

Mit der ersten echten Torchance nach dem Seitenwechsel gingen die Arminen dann, inzwischen überfällig, in Führung: Omar Mascarell leistete sich in der eigenen Hälfte einen leichtfertigen Ballverlust gegen energische Bielefelder, Klos zog aus etwa 22 Metern ab und traf gegen den auch nicht ganz glücklich aussehenden Fährmann ins linke untere Eck.

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis wechselte zwar unmittelbar nach dem Gegentor in Mark Uth einen frischen Angreifer ein, doch obwohl S04 eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte, blieb die große Angriffswelle aus. Die Gäste probierten es zwar etwas energischer, kamen aber zu keiner einzigen wirklich guten Abschlussgelegenheit. Als dann auch noch Thiaw in einem Bielefelder Konter gegen Klos zu spät in den Zweikampf kam und mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde, schwanden die ohnehin nicht gerade großen Schalker Hoffnungen noch mehr.

Gehaltener Elfmeter bringt nichts mehr

Nach einem Foul von Sead Kolasinac an Ritsu Doan gab es zehn Minuten vor Spielende Strafstoß für Bielefeld. Fährmann parierte den schwachen Schuss von Klos, der aber aus dem Getümmel dann im Nachschuss traf - allerdings aus einer Abseitsposition. Das Tor zählte nicht. Am Resultat änderte das nicht viel, denn eine gute Torchance gab es auch in der Schlussphase für die Grammozis-Elf nicht mehr. Kolasinac jagte den Ball in der 93. Minute noch einmal aus schwierigem Winkel über den Kasten. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und die Schalker waren abgestiegen.

Die Bielefelder sind am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach zu Gast (25.04.2021). Schalke müsste eigentlich am Wochenende gegen Hertha BSC ran - die Berliner sind ja aber noch in Quarantäne. In der Woche darauf geht es für S04 gegen Hoffenheim.