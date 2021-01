Borussia Mönchengladbach hat dank Breel Embolo einen ganz wichtigen Sieg gefeiert. Nach etlichen ungenutzten Großchancen traf Embolo (58. Minute) beim hoch verdienten 1:0 (0:0) bei Arminia Bielefeld für das Team von Trainer Marco Rose, das zuvor viermal in Serie sieglos geblieben war und verkürzte den Rückstand auf die Champions-League-Ränge auf zunächst drei Punkte. Bielefeld bleibt mit zehn Punkten aus 14 Spielen Drittletzter.

Gladbach drückend überlegen

Das Spiel ging von Beginn an nur in eine Richtung. Patrick Herrmann, der kurzfristig für den angeschlagenen Valentino Lazaro in die Startformation gerückt war, stand in der dritten Minute bei seinem erfolgreichen Torabschluss leicht im Abseits. Nach einem haarsträubenden Fehler von Bielefelds U21-Nationalspieler Amos Pieper traf Mittelstürmer Embolo den Pfosten, im Nachschuss verfehlte der Schweizer unter Bedrängnis das leere Tor (6.). Arminia-Keeper Stefan Ortega rettete nach zwölf Minuten gedankenschnell gegen Herrmann.

Bielefeld schien heillos überfordert, brachte jedoch mit viel Glück oft noch ein Bein in diverse Flanken oder Abschlüsse der Gladbacher. Erst nach einer halben Stunde ließt der Druck der Gäste etwas nach - 13 Schüsse und 10:0 Ecken bis zum Seitenwechsel brachten nichts ein. Kurz vor der Pause hätte Bielefeld dagegen die Partie fast auf links gedreht, als Sergio Cordova nach dem ersten guten Angriff knapp rechts vorbeischoss.

Embolo entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel wurde Bielefeld etwas griffiger, die besseren Chancen besaß aber weiterhin Mönchengladbach. Erst vergab Embolo noch (48.), brach dann aber den Bann. Der Schweizer setzte sich nach einem langen Pass clever im Laufduell durch und vollstreckte eiskalt unten links. In der Folge überließen die "Fohlen" nun dem DSC häufiger die Kugel. "Wenn man die ersten zwanzig Minuten abzieht, war es sehr ordentlich, aber davon können wir uns nichts kaufen", sagte Bielefelds Amos Pieper.