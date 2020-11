Obwohl die Bielefelder am Samstag (21.11.2020) zumindest in der Defensive eine ansprechende Leistung boten, mussten sie sich letztlich verdient geschlagen geben. Für die Leverkusener Tore sorgten Leon Bailey (27. Minute) sowie Aleksandar Dragovic (88.). Das Tor der Bielefelder entstand durch einen Fauxpas von Bayers Torwart Lukas Hradecky (47.)

Arminias Verteidigung steht zunächst sicher

Nach der ganz schwachen Leistung am vorherigen Spieltag in Berlin (0:5-Niederlage gegen Union) präsentierten sich die Hausherren verbessert und ließen zunächst keine Leverkusener Chancen zu. Bayer kontrollierte zwar die Partie, biss sich aber an der kompakt stehenden Defensive des DSC die Zähne aus.

In der 15. Spielminute wurde Leverkusen dann erstmals gefährlich. Cedric Brunner ließ Moussa Diaby zu viel Platz, was der Franzose für den ersten gefährlichen Abschluss der Partie nutzte. Die zweite gute Offensivaktion der Gäste führte dann direkt zum Treffer. Durch einen blitzschnellen Doppelpass zwischen Bailey und Wirtz tauchte Ersterer plötzlich frei vor DSC-Schlussmann Ortega auf und ließ ihm mit einem präzisen Abschluss ins kurze Eck keine Chance (27.).

Leverkusener Nackenschläge nach der Pause

Nachdem Lars Bender bereits zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden musste, blieb kurz nach Wiederanpfiff auch sein Zwillingsbruder Sven Bender im Anschluss an einen Zweikampf mit Bielefelds Fabian Klos verletzt liegen. In Leverkusener Unterzahl wurde es dann kurios: Einen Sinkgraven-Rückpass spielte sich Torwart Hradecky mit dem linken Standbein über den rechten Fuß - und der Ball kullerte ins Tor (47.)

Die Art und Weise, wie der Bielefelder Treffer zustande kam, passte zum Auftritt der Arminia-Offensive: Über die gesamte Spielzeit kam der DSC zu keinem Schuss auf das gegnerische Tor. In der zweiten Halbzeit blieb allerdings auch Leverkusen über weite Strecken höchst ungefährlich, sodass beide Torhüter selten eingreifen mussten. Der umjubelte Siegtreffer für Leverkusen fiel erst kurz vor dem Ende der Partie, als Leverkusen auf einmal die Schlagzahl deutlich erhöhte. Nach einer Ortega-Parade behielt Aleksandar Dragovic im Bielefelder Strafraum die Übersicht und schoss trocken in die rechte untere Ecke ein (88.).

Bielefeld nun in Leipzig

Für Bielefeld geht es am Samstag (28.11.2020) um 15.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel in Leipzig am 9. Spieltag weiter. Leverkusen trifft tags darauf auf Hertha BSC (15.30 Uhr).