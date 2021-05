Voglsammers Freistoß-Kracher zum Ausgleich

Die Hoffenheimer hatten in der Folge über 60 Prozent Ballbesitz. Voglsammer erklärte: "Wir wussten, dass Hoffenheim eine Zockertruppe ist, dass sie uns laufen lassen." Das Spiel sei "ordentlich anstrengend" gewesen. Florian Grillitsch hätte beinahe den zweiten Treffer nachgelegt, aber DSC-Torhüter Stefan Ortega zeichnete sich aus (14.).

Bielefeld betrieb einen großen läuferischen Aufwand. Aus dem Spiel heraus gelang recht wenig, aber dann verwandelte Voglsammer einen direkten Freistoß oben links im Knick zum 1:1. Für Hoffenheims Nummer zwei Philipp Pentke, der im Saisonendspurt Stammtorwart Oliver Baumann (Schambeinentzündung) vertritt, gab es nichts zu halten.

Gegen Ende der ersten Hälfte setzte sintflutartiger Platzregen ein. Das Spiel wurde zerfahrener, Bielefeld versuchte es nun zunehmend im 4-1-4-1 gegen den Ball, der Breite im Hoffenheim-Spiel zu begegnen.

Akpogumas Bock und Pentkes Glanztat

Nach dem Wiederanpfiff bereitete Hoffenheims Kevin Akpoguma Bielefeld ein Geschenk - doch Voglsammer vergab die Hunderprozentige. Akpoguma hatte mit dem Hinterkopf einen Rückpass zu Torhüter Pentke gespielt, aber Voglsammer in seinem Rücken nicht gesehen. Pentke rettete in höchster Not (48.).

Dann drehte die Arminia auf. Masaya Okugawa (55.) und Fabian Klos (57./64.) vergaben weitere Möglichkeiten. Die zunehmend unter Druck stehende TSG musste dann wechseln: Akpoguma hatte sich im Laufduell mit Okugawa vertreten, Kevin Vogt ersetzte ihn in der Abwehrzentrale (66.).

Viel gelang im Angriffsdrittel in der Folge keinem der Kontrahenten, erst in der 75. Minute wurde es wieder brenzlig: Ortega parierte in Weltklasse-Manier gegen die eigene Laufrichtung einen Flugkopfball von Kramaric. In der Schlussphase vergab der eingewechselte Bielefelder Cebiou Soukou noch eine Großchance (90.+1).

Bielefeld beendet Saison in Stuttgart, Hoffenheim empfängt Hertha

Zum Abschluss der Bundesliga-Spielzeit 2020/21 wird es nochmal spannend. Dann tritt Bielefeld zum entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt in Stuttgart an, die TSG empfängt Hertha BSC (beide Samstag, 15.30 Uhr).