Zudem muss Nübel eine Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro zahlen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag (17.12.2019) mit. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, Schalke kann binnen 24 Stunden Berufung einlegen. "Wir haben das Strafmaß akzeptiert" , sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider der "Bild"-Zeitung aber schon. Der 23 Jahre alte Nübel war am Sonntag beim 0:1 gegen Bundesliga-Kontrahent Eintracht Frankfurt Gegenspieler Mijat Gacinovic mit dem Fuß gegen die Brust gesprungen. Er hatte sich später persönlich und öffentlich entschuldigt.

"Es geht um das, was Alex bereit gesagt hat: Am Ende geht es um die Gesundheit von Gacinovic - das ist das Wichtigste" , sagte Schneider. Den Frankfurtern sprach Schneider ein "großes Kompliment für deren Sportsgeist" aus: "Es kamen zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Vorwürfe in Richtung von Alex Nübel. Besser geht's nicht, so muss man miteinander umgehen."