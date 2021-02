Der SV Werder gewann am Freitagabend (26.02.2021) zum Auftakt des 23. Spieltags mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Die Hessen hatten zuvor elf Spiele in Serie nicht verloren und sich in der Vorwoche mit einem Sieg gegen den FC Bayern endgültig in den Kreis der Champions-League-Anwärter geschossen.

Zunächst sah es auch in Bremen nach einer Fortsetzung des Frankfurter Höhenflugs aus, nachdem ihr Torschütze vom Dienst, André Silva, den frühen Führungstreffer erzielte (9.). Doch Werder drehte die Partie dank einer starken Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, Theodor Gebre Selassie (48.) und Josh Sargent (62.) sorgten für den Sieg der Bremer, die eine überzeugende Antwort auf das 0:4-Debakel aus der Vorwoche in Hoffenheim lieferten.

Umstrittene Treffer in Bremen

Alle drei Tore dieses Spiels sorgten dabei für Gesprächsstoff. Frankfurts Führungstor, dem 19. Saisontreffer von André Silva Portugiesen ging ein umstrittener Eckball voraus.

Sowohl das 1:1 durch Theodor Gebre Selassie (47.) als auch das 2:1 durch Joshua Sargent (62.) riefen danach den Video-Assistenten auf den Plan. Beim ersten Treffer korrigierte er eine falsche Abseits-Entscheidung des Schiedsrichter-Gespanns. Das Siegtor überprüfte er zur Sicherheit auch noch einmal. Zudem wurden zwei weitere Bremer Tore wegen Abseitsstellungen nicht gegeben.

Unter dem Strich hatte sich die Eintracht diesen Rückschlag nach starkem Beginn allerdings selbst zuzuschreiben, weil sie es im ersten Durchgang versäumte, Möglichkeiten zu einer höheren Führung zu nutzen.

Frankfurt erwartet Stuttgart, Bremen fährt nach Köln

Die Eintracht hat am kommenden Samstag gegen Stuttgart die Chance, wieder Punkte fürs Rennen um die Champions League zu sammeln. Bremen tritt am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln an - und könnte bei einem Sieg einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt distanzieren.